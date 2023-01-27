Громадські організації вимагають у МОН повернути історію України до обов’язкових предметів НМТ: заява

Громадські організації вимагають у Міністерства освіти і науки повернути історію України до переліку обов’язкових предметів національного мультипредметного тесту (спрощеного ЗНО).

Коаліція "Реанімаційний Пакет Реформ" створила відповідну заяву після повідомлень міністра освіти Шкарлета.

Нещодавно він заявив, що мультипредметний тест складатиметься з 2 обов’язкових предметів: української мови та математики.

Також у вступників залишається 1 додатковий предмет за вибором: це може бути історія України, іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська), фізика, хімія чи біологія.

Історію України зробили необов’язковою навіть для вступу на гуманітарні спеціальності, обурюються громадські організації.

Ілюстративне фото з історії УПА

"Тобто історія України стає необов'язковою тоді, коли Росія намагається не тільки захопити українську територію, а й знищити українську ідентичність! Адже варто пригадати спалення українських книг і підручників в окупованих Росією містах" – йдеться у зверненні.

Підписанти наголошують, що історія України – це засадничий предмет, який формує в учнів національну пам’ять і свідомість, розуміння історичних процесів та причинно-наслідкових зв’язків.

"У 2020 році з обов’язкових предметів ЗНО вилучили й українську літературу. Тобто крок за кроком українських абітурієнтів позбавляють необхідності вивчати фундаментальні для формування української ідентичності та держави предмети", – кажуть у заяві.

Підписанти наголошують, що Росія зруйнувала або викрала 1200 об’єктів української культурної спадщини, знищила понад тисячу закладів освіти.

На окупованих територіях російські війська насамперед знищують підручники з історії України, замінюють їх на власну пропаганду та вшановують катів українського народу.

Зокрема, під час окупації Луганської, Донецької, Запорізької, Чернігівської та Сумської областей росіяни вилучали та знищували книги з української літератури, підручники з історії України.

У Донецьку та Маріуполі російські окупанти вилучили та знищили не тільки всі підручники з історії України, а й просто українськомовні книги через "екстремістський зміст".

"В окупованому Мелітополі росіяни встановили пам’ятну таблицю та пам’ятник службовцям НКВС, вбивці полковника армії УНР та засновника ОУН Євгена Коновальця Павлу Судоплатову та одному з очільників воєнного вторгнення СРСР до Афганістану Григорію Бояринову.

На місці пам’ятника Тарасу Шевченку в центрі міста планують встановити меморіал жертвам "Великої вітчизняної війни", міф про яку є однією з магістральних тем російської пропаганди. І таких прикладів безліч", – кажуть підписанти.

Картина "Тарас Бульба на чолі війська", М.Дерегус

Історія для Росії – це окремий інструмент у війні, через який вона насаджує дезінформаційні наративи Україні та світу, пишуть автори заяви.

Вилучення обов’язкового іспиту з історії України під час повномасштабної війни "негативно впливатиме на формування національної свідомості випускників", тобто і на національну безпеку.

"Вважаємо, що такий крок направлений проти українського державотворення й формування національної свідомості суспільства. Ці помилки можуть коштувати життя багатьом українцям у майбутньому", – наголошують у зверненні.

У 2021 році 18% учасників ЗНО не набрали навіть мінімальний прохідний бал з історії України. Підписанти зауважують: це і так означає, що вони не мали базових знань про минуле, незалежність та територіальну цілісність України.

"Прибрати історію України як обов’язковий предмет з НМТ – це допомогти Росії перемагати у головах майбутніх поколінь!" – наголошують активісти.

Звернення вже підписали 26 ГО, які входять до коаліції. Зокрема, це Центр досліджень визвольного руху, "Детектор медіа", "Пласт", "Юридична сотня", Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Інститут громадянського суспільства, Восток-SOS та інші.

Підписати листа можна за цим посиланням.

Нагадаємо, минулого року на НМТ складали 3 обов'язкових предмети: українську мову, математику та історію України. Тоді Шкарлет казав, що історія України – принципово важлива під час війни і її "в обов'язковому порядку хотіли зберегти в частині національного мультипредметного тесту".

Однак у 2023 році, 20 січня, Сергій Шкарлет сказав, що обов'язковими предметами на цьогорічному НМТ будуть лише українська та математика. Історія України опинилася серед вибіркових предметів.

Нововведення активно критикували освітяни та інші українці. Зокрема, історикиня Тетяна Швидченко написала:

"Довгий період часу я готувала учнів до цих тестів і знаю, що випускники, починаючи з 10 класу, фокусуються суто на тих предметах, з яких складатимуть ЗНО. Всі інші – не в пріоритеті. Більшість учнів, які звертаються до репетитора, вивчають історію фактично з нуля.

У 10-11 класах за програмою йде ХХ-ХІ століття. На мій погляд ключова інформація, актуальна для громадян України й буквально необхідна зараз, у воєнний час.

Випускники найближчих років – це нова хвиля виборців і молодих громадян, які формуватимуть наше майбутнє через 10-20 років. Що ми маємо за умови тотального незнання ними історії?".

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"Ви забули, напевне, що саме на цьому уроці будуть розповідати школярам про загиблих і живих героїв ЗСУ в російській геноцидній війні 2014 - 202..? Серед цих школярів буде багато дітей, чиї батьки і мами загинули за свободу України.

Але ви зробили це знання не вартим виїденого яйця своїм рішенням скасувати як обов'язкове ЗНО з історії України", – написала військова Ярина Чорногуз.

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"Анонсовані міністром освіти Шкарлетом правила вступу до вишів, які роблять необов’язковим складання тесту з історії України роблять нашу державу слабшою. Ми у війні проти ідеї про "адіннарод", втілювачі якої хочуть знищити нас. Знання минулого у такому протистоянні таке ж важливе як володіння зброєю", – додав Володимир В'ятрович.