На Київщині рятувальники дістали оленя, який провалився під кригу. ВІДЕО

В селі Бовкун на Київщині рятувальники дістали пораненого оленя, який опинилося посеред місцевого озера.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

Порятунку потребувало маленьке поранене оленятко, що ймовірно тікало від лісових хижаків, але впало на кризі посеред місцевої водойми.

Реклама:

За допомогою мотузки, драбини-палиці та рятувального круга рятувальники витягли знесилену тварину на берег.

Її зігріли, огорнувши в ковдру, та відвезли до ветеринарної клініки.

Нині тварина під наглядом медиків.

Нагадаємо, під завалами будинку у Дніпрі знайшли клітку з шиншилою.