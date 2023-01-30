На Київщині рятувальники дістали оленя, який провалився під кригу. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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30 січня 2023

В селі Бовкун на Київщині рятувальники дістали пораненого оленя, який опинилося посеред місцевого озера. 

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

Порятунку потребувало маленьке поранене оленятко, що ймовірно тікало від лісових хижаків, але впало на кризі посеред місцевої водойми.

За допомогою мотузки, драбини-палиці та рятувального круга рятувальники витягли знесилену тварину на берег.

Її зігріли, огорнувши в ковдру, та відвезли до ветеринарної клініки. 

Нині тварина під наглядом медиків.

Нагадаємо, під завалами будинку у Дніпрі знайшли клітку з шиншилою.

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