На Київщині рятувальники дістали оленя, який провалився під кригу. ВІДЕО

В селі Бовкун на Київщині рятувальники дістали пораненого оленя, який опинилося посеред місцевого озера.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.
Порятунку потребувало маленьке поранене оленятко, що ймовірно тікало від лісових хижаків, але впало на кризі посеред місцевої водойми.
За допомогою мотузки, драбини-палиці та рятувального круга рятувальники витягли знесилену тварину на берег.
Її зігріли, огорнувши в ковдру, та відвезли до ветеринарної клініки.
Нині тварина під наглядом медиків.
Нагадаємо, під завалами будинку у Дніпрі знайшли клітку з шиншилою.
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