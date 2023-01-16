Під завалами будинку у Дніпрі знайшли клітку з шиншилою

Рятувальники Дніпра продовжують розбирати руїни будинку, в який влучила ракета російських окупантів. Одна з нещодавніх знахідок – вціліла шиншила у клітці.

Про знахідку повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко у Facebook.

"Сумний, але врятований мешканець будинку 118 із житлового масиву Перемога", – йдеться у повідомленні Михайла Лисенка.

Шиншилу передали у Жовтневий райвідділ Дніпра.

Завдяки допису в соцмережах власницю вцілілої тварини вдалося знайти. Нею виявилася мешканка 35 квартири Ірина Спесивцева.

"Шиншилу звати Сєня", – пише в коментарях до допису заступника міського голови двоюрідний брат потерпілої.

"Все буде добре. Жива", – також повідомив родич вцілілої про свою сестру у Facebook.

Скріншот із відео заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка

Також він зазначив, що вже сконтактував з людьми, які взяли шиншилу на перетримку.

Нагадаємо, 14 січня Росія здійснила черговий масований обстріл України та влучила у багатоповерхівку у Дніпрі. Станом на 16 січня, загинуло 35 мешканців будинку, серед них – 2 дітей. 39 врятовані, 75 – поранені, з-поміж них 14 дітей.

Рятувальники продовжують розбирати руїни будівлі. Знаходять не лише потерпілих людей, а й тварин. Нещодавно дістали жінку з-під завалів жінку. Її голос почули ще вночі, однак витягнути змогли лише близько 11:30