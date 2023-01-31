"Відчуває, коли їдемо до дітей": поліцейські з Донеччини показали чотирилапого помічника Блека. ВІДЕО

В екіпажу "білі янголи", який рятує людей на Донеччині, з'явився свій "ангел-охоронець" – пес Блек, який допомагає під час евакуацій.

Як чотирилапий долучився до рятувального екіпажу правоохоронців – розповіли у Національній поліції України.

Після деокупації Лиманщини трирічний кокер-спанієль Блек щоранку приходив до місцевого відділу поліції. Якось пес наважився застрибнути в автомобіль екіпажу "Білий Янгол" і з того часу з ним уже не розлучалися.

"Щоразу прибігає точно у час відправки. Якщо поліцейських ще немає – чекає, а після виконаної місії йде додому. Блек – домашній собака, породи кокер-спаніель", – розповідають поліцейські.

Одного разу окупанти поцілили ракетою у той самий відділ поліції. Після цього Блек одразу помчав на місце – "перевіряв, чи всі живі".

Побачивши неушкодженою поліціянтку Валерію Чернікову, чотирилапий не відходив від неї весь день, розповідають у Нацполіції. Після ракетного удару правоохоронці змінили дислокацію, однак Блек знайшов їх і на новому місці.

Відтоді чотирилапий став невід'ємним членом екіпажу "Білий Янгол". Собака має важливу місію – "надавати психологічну підтримку", зокрема дітям.

Чотирилапий помічник "білих янголів" Блек. Фото: Нацполіція

"У Блека – своя робота. Він "працює" як психологічна терапія. Діти, які ще залишаються в зоні бойових дій, граються з собакою і на якийсь час відволікаються від того жаху, який відбувається навколо. Людям, що вирушають в евакуацію, пес допомагає пережити біль розлуки з рідним домом", – говорять поліцейські.

За словами поліціянтки Валерії Чернікової, Блек – рухливий і відданий пес, налагодити з ним контакт дуже просто.

"Він відчуває, коли ми їдемо до дітей: стає на задні лапи, лащиться, підстрибує. Він наш міні-талісманчик", – наголошує вона.

Блек зі своїми напарниками. Фото: Нацполіція

"Білі Янголи" – евакуаційна група правоохоронців, які рятують людей та привозять гуманітарну допомогу у населені пункти, куди ніхто інший доїхати не в змозі. Йдеться про найбільш гарячі точки на півночі Донеччини, зокрема селища Зарічне й Торське. Від них до лінії фронту менше 10 кілометрів, а проживає там близько тисячі людей, які знаходяться під постійними обстрілами.