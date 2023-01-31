Екоактивістку Грету Тунберг, ймовірно, вчетверте висунули на Нобелівську премію – ЗМІ

Нобелівський комітет офіційно не коментує список кандидатів, висунутих на Нобелівську премію. Ці дані, згідно статуту нагороди, зберігаються у таємниці щонайменше 50 років.

При цьому тим, хто має право висувати кандидатів у лауреати, не забороняється публічно коментувати свій вибір. На сьогодні уже відомі кілька імен людей, які могли потрапити до списку номінантів. Серед них – відома екоактивістка Грета Тунберг та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише France 24.

Член парламенту від Партії зелених у Норвегії Лан Марі Берг заявила, що висунула шведську кліматичну активістку Грету Тунберг та її колегу з Уганди Ванессу Накате.

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Вважається, що 20-річну Тунберг до цього висували як кандидатку на нобелівську премію уже тричі.

Також, за даними видання, спікер верхньої палати парламенту Пакистану висунув у кандидати президента Туреччини Реджепа Ердогана за його "невтомні зусилля з вирішення української кризи".

Зазначається, що минулого року норвезький депутат Крістіан Тибрінг-Г’єдде незабаром після вторгнення Росії в Україну 24 лютого натякнув у соцмережі, що висуне кандидатуру президента України Володимира Зеленського.

Цього року Тибрінг-Г’єдде повідомив у Facebook, що висунув Генсека НАТО Єнса Столтенберга у кандидати на Нобелівську премію, який, на його думку, "заслуговує нагороди за зразкову роботу на посаді генерального секретаря НАТО у важкий для альянсу час: жорстокий і неспровокований наступ на мирну сусідню країну".

"Генеральний секретар Столтенберг з самого початку зрозумів серйозність і важливість нападу Росії на всі країни, які ґрунтують свій державний устрій на демократії і ліберальних свободах. Він рано зрозумів, що військовий опір України – це також боротьба Європи, але водночас чітко дав зрозуміти, що НАТО не буде активним учасником війни.

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Столтенберг завжди чітко заявляв, що країни НАТО стоять разом і що альянс відповідно до Атлантичного пакту буде захищати кожен міліметр території країн-членів. Це, безсумнівно, стало важливим сигналом для Росії і водночас вирішальним для збереження альянсу", – написав депутат.

Водночас минулого року Нобелівську премію миру отримав білоруський політв'язень Алесь Бяляцкі, українська організація "Центр громадянських свобод" та Організація з прав людини "Меморіал" із РФ. Українці таке рішення не оцінили, що викликало бурхливу реакцію у суспільстві.

Голова громадської організації "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук, коментуючи вибір Нобелівського комітету, заявила, що премія належить всім українцям, які борються за свободу і демократію.

"Ми не розцінюємо і не маємо розцінювати цю відзнаку, яка по праву належить всім людям в Україні, які борються за свободу і за демократію, як радянський старий наратив про братні народи", – заявила Матвійчук.