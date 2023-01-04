"Лікували" силою: у Києві поліція викрила незаконну мережу "центрів реабілітації"

Поліція викрила незаконну мережу псевдореабілітаційних центрів та затримала їхніх учасників, які діяли на території Києва та області.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У таких "центрах реабілітації" людей начебто лікували від наркотичної та алкогольної залежності. Як з'ясували правоохоронці, їх утримували там незаконно. Жодних дозвільних документів на провадження медичної практики у ділків не було, тож вони діяли від імені громадських організацій.

Людей, яких розміщували у "центрах", підшуковували через оголошення в інтернеті, пропонуючи "реабілітацію" за 10 -15 тисяч гривень.

Громадяни, які мають алко- та наркозалежність, погоджуючись на "лікування", опинялися у неволі – ділки утримували їх силою. А серед методів "реабілітації" була фізична сила, психологічний вплив, а також сильнодіючі медичні препарати, які пригнічують свідомість. Від дій зловмисників постраждало 25 громадян.

Загалом правоохоронці провели 11 обшуків за місцем проживання зловмисників, у приватних будинках, де розташовувалися "реабілітаційні центри" та в автомобілях.

Учасниками злочинної групи виявилися 29-річний, 30-річний, 36-річний та 38-річний місцеві мешканці. Правоохоронці уже повідомили про підозру кожному з них. Ділків підозрюють у незаконному позбавленні волі інших громадян, вчинене організованою групою.

"Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Фігурантам загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі. Також правоохоронці проводять заходи для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.

Після завершення перевірки можлива додаткова кваліфікація дій зловмисників", – додали у відділі комунікації поліції Києва.

Нагадаємо, у Києві затримали двох людей за жорстоке поводження з рідкісними тваринами.