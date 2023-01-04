"Лікували" силою: у Києві поліція викрила незаконну мережу "центрів реабілітації"

Поліція викрила незаконну мережу псевдореабілітаційних центрів та затримала їхніх учасників, які діяли на території Києва та області.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У таких "центрах реабілітації" людей начебто лікували від наркотичної та алкогольної залежності. Як з'ясували правоохоронці, їх утримували там незаконно. Жодних дозвільних документів на провадження медичної практики у ділків не було, тож вони діяли від імені громадських організацій.

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Людей, яких розміщували у "центрах", підшуковували через оголошення в інтернеті, пропонуючи "реабілітацію" за 10 -15 тисяч гривень.

Громадяни, які мають алко- та наркозалежність, погоджуючись на "лікування", опинялися у неволі – ділки утримували їх силою. А серед методів "реабілітації" була фізична сила, психологічний вплив, а також сильнодіючі медичні препарати, які пригнічують свідомість. Від дій зловмисників постраждало 25 громадян.

Загалом правоохоронці провели 11 обшуків за місцем проживання зловмисників, у приватних будинках, де розташовувалися "реабілітаційні центри" та в автомобілях.

Учасниками злочинної групи виявилися 29-річний, 30-річний, 36-річний та 38-річний місцеві мешканці. Правоохоронці уже повідомили про підозру кожному з них. Ділків підозрюють у незаконному позбавленні волі інших громадян, вчинене організованою групою.

"Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Фігурантам загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі. Також правоохоронці проводять заходи для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.

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Після завершення перевірки можлива додаткова кваліфікація дій зловмисників", – додали у відділі комунікації поліції Києва.

Нагадаємо, у Києві затримали двох людей за жорстоке поводження з рідкісними тваринами.