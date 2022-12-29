У столиці правоохоронці врятували жінку за крок від самогубства

У Києві поліція вчасно надала допомогу 33-річній місцевій мешканці, яка намагалась вкоротити собі життя – вистрибнути з вікна 5-го поверху власної квартири.

Правоохоронці вчасно зняли її з підвіконня та скерували до медиків, повідомляє поліція Києва.

''До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від пенсіонерки про домашнє насильство з боку доньки у квартирі на вулиці Ентузіастів'', – йдеться у повідомленні.

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Мобільна група з протидії домашньому насильству прибула за вказаною адресою.

Фото: Поліція Києва

На місці події правоохоронці виявили пенсіонерку, а також її доньку з ''явними ознаками алкогольного сп’яніння'' та в агресивному емоційному стані.

Як розповів поліціянт Олександр Бондарчук, під час сварки з матір’ю донька раптово побігла до відчиненого вікна в кімнаті.

"Жінка встигла перехилитися через підвіконня на 5 поверсі, але ми з моїм колегою Антоном Колісніченком саме зайшли до оселі та затягнули її назад до квартири. У результаті місцеву мешканку, 1989 року народження, медики госпіталізували до спеціалізованого закладу, а 56-річну заявницю ми доставили до кризової кімнати", – повідомляє Олександр Бондарчук.

Життю та здоров’ю жінки, яка намагалась скоїти самогубство, наразі нічого не загрожує.

Правоохоронці вирішують, чи притягати кривдницю до адміністративної відповідальності. Надалі родину перевірятимуть, щоб не допустити повторних випадків домашнього насильства.

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Нагадаємо, 28 грудня у Києві поліціянти врятували життя 36-річній жінці з Чернігівщини, яка намагалась скоїти самогубство на очах у своїх дітей.

Раніше ж у ЦГЗ пояснювали, як зрозуміти, що близька людина планує самогубство і вчасно допомогти, а Twitter відновив функцію запобігання самогубствам.