Корейський космічний зонд Danuri зробив світлини Місяця та Землі

Анастасія Поя
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4 січня 2023

Південнокорейський орбітальний апарат Danuri надіслав чорно-білі фотографії поверхні Місяця та Землі.

Про це пише Корейський аерокосмічний науково-дослідний інститут на сторінці в Facebook. 

Світлини зробили в період між 24 грудня 2022-го та 1 січня 2023 року на відстані 120 км від Місяця. На них показано місячну та земну поверхні. 

"Зображення будуть використані для вибору потенційних місць для висадки на Місяць у 2032 році", – йдеться в повідомленні.

 Фото: Корейський аерокосмічний науково-дослідний інститут

Зазначається, що космічний зонд Danuri обертається навколо Місяця кожні дві години. Він був запущений на ракеті SpaceX у США в серпні 2022 року та вийшов на орбіту Місяця в грудні. 

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 Фото: Корейський аерокосмічний науково-дослідний інститут

Наукову місію орбітальний апарат Danuri розпочне у 2023 році. Апарат також випробує експериментальну технологію "космічного інтернету", передаючи фотографії та відео на Землю.

Нагадаємо, 3 січня на орбіту Землі вивели наносупутник, який створили українські науковці до 30-річчя Незалежності України.

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