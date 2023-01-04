Корейський космічний зонд Danuri зробив світлини Місяця та Землі

Південнокорейський орбітальний апарат Danuri надіслав чорно-білі фотографії поверхні Місяця та Землі.
Про це пише Корейський аерокосмічний науково-дослідний інститут на сторінці в Facebook.
Світлини зробили в період між 24 грудня 2022-го та 1 січня 2023 року на відстані 120 км від Місяця. На них показано місячну та земну поверхні.
"Зображення будуть використані для вибору потенційних місць для висадки на Місяць у 2032 році", – йдеться в повідомленні.
|Фото: Корейський аерокосмічний науково-дослідний інститут
Зазначається, що космічний зонд Danuri обертається навколо Місяця кожні дві години. Він був запущений на ракеті SpaceX у США в серпні 2022 року та вийшов на орбіту Місяця в грудні.
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|Фото: Корейський аерокосмічний науково-дослідний інститут
Наукову місію орбітальний апарат Danuri розпочне у 2023 році. Апарат також випробує експериментальну технологію "космічного інтернету", передаючи фотографії та відео на Землю.
Нагадаємо, 3 січня на орбіту Землі вивели наносупутник, який створили українські науковці до 30-річчя Незалежності України.
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