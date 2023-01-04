Корейський космічний зонд Danuri зробив світлини Місяця та Землі

Анастасія Поя
6091
4 січня 2023

Південнокорейський орбітальний апарат Danuri надіслав чорно-білі фотографії поверхні Місяця та Землі.

Про це пише Корейський аерокосмічний науково-дослідний інститут на сторінці в Facebook. 

Світлини зробили в період між 24 грудня 2022-го та 1 січня 2023 року на відстані 120 км від Місяця. На них показано місячну та земну поверхні. 

Реклама:

"Зображення будуть використані для вибору потенційних місць для висадки на Місяць у 2032 році", – йдеться в повідомленні.

 Фото: Корейський аерокосмічний науково-дослідний інститут

Зазначається, що космічний зонд Danuri обертається навколо Місяця кожні дві години. Він був запущений на ракеті SpaceX у США в серпні 2022 року та вийшов на орбіту Місяця в грудні. 

Читайте також: Телескоп Hubble сфотографував наймолодшу галактику, виявлену у Всесвіті – її прозвали Пікабу. ФОТО

 Фото: Корейський аерокосмічний науково-дослідний інститут

Наукову місію орбітальний апарат Danuri розпочне у 2023 році. Апарат також випробує експериментальну технологію "космічного інтернету", передаючи фотографії та відео на Землю.

Нагадаємо, 3 січня на орбіту Землі вивели наносупутник, який створили українські науковці до 30-річчя Незалежності України.

Читайте також: Космічний телескоп Hubble сфотографував "димову завісу" із зірок. ФОТО

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 7281
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4062
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3428
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат