В Іспанії тютюнові компанії будуть змушені платити за прибирання недопалків

За новими екологічними правилами, тютюнові компанії в Іспанії будуть змушені сплачувати рахунки за прибирання сигаретних недопалків, які викидають курці.

Відповідне рішення набуває чинності 6 січня, повідомляє The Guardian. Це частина пакету заходів, спрямованих на зменшення відходів і покращення переробки.

Наразі невідомо, як відбуватиметься прибирання недопалків та скільки це буде коштувати. Одне каталонське дослідження вказало, що прибирання недопалків може обходитись від 12 до 21 євро на громадянина на рік, а загалом – до 1 мільярда євро.

Крім цього виробники сигарет будуть зобов’язані вчити населення не викидати недопалки в громадських місцях.

Фото: pxhidalgo /Depositphotos

Нові правила в Іспанії також передбачають заборону на одноразові пластикові столові прибори та тарілки, ватні палички, пінополістирольні стаканчики та пластикові соломинки, а також зменшення пластикового пакування для харчових продуктів.

Закон відповідає директиві Європейського Союзу, яка обмежує використання одноразового пластику та має на меті зобов’язати людей прибирати безлад, який вони створюють.

Читайте також: Нова Зеландія першою у світі заборонила куріння для наступного покоління

Нагадаємо, сигаретні недопалки – найпоширеніший тип сміття, що становить загрозу для живих організмів і здоров’я екосистем, оскільки вони токсичні для мікробів, комах, риб і ссавців.

На їхнє розкладання може знадобитися до 10 років – у процесі цього виділяються токсичні речовини, зокрема миш’як і свинець.

Сигаретні недопалки також є найпоширенішою формою забруднення моря – навіть більше, ніж пластикові пакети та пляшки, пише Ocean Conservancy.

За даними 2021 року, в Іспанії курить близько 22% людей (16,4% жінок і 23,3% чоловіків), а середній показник по ЄС становить 18,4%.

Однак Іспанія бореться з тютюнозалежністю. У 2022 році посилення обмежень на куріння у громадських місцях підтримували 85% іспанців. Також 72% підтримували заборону на паління на терасах барів і ресторанів.

Раніше Нова Зеландія першою у світі заборонила куріння для наступних поколінь.