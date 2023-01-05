В Австралії допустили до змагань російських та білоруських тенісистів: Україна висловила обурення

Федерація тенісу Австралії дозволила гравцям з Росії та Білорусі брати участь у їхніх змаганнях. У посольстві України це рішення засудили.

Керівні органи тенісних асоціацій вирішили, що російські та білоруські спортсмени все ще можуть змагатися на змаганнях під нейтральним прапором, поки війна в Україні триває, повідомляє Еxpress.

Минулого року організатори Вімблдону порушили припис і не допустили спортсменів цих країн, і були оштрафовані.

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Організатори Australian Open готові слідувати політиці керівних органів і дозволити таким гравцям, як колишня перша ракетка світу Даніїл Медведєв, брати участь у їхньому турнірі, який розпочнеться 16 січня.

"Гравці з Росії та Білорусі можуть брати участь у міжнародних тенісних змаганнях лише як індивідуальні особи – і без прапорів чи визначення країни", – йдеться у заяві організаторів.

У Федерації зазначили, що продовжують надавати підтримку Україні та її гравцям, зокрема через глобальну ініціативу Tennis Plays for Peace, яка включає благодійну акцію перед Відкритим чемпіонатом Австралії.

У посольстві України в Австралії новину про допуск до змагань росіян та білорусів сприйняли негативно.

"Неважливо, під яким прапором виступають гравці Російської Федерації. На ньому українська кров", – йдеться у Twitter українського посольства.

Посол Василь Мирошниченко назвав поточну позицію турніру "безпринципною", також місцеві ЗМІ повідомляють, що він хоче зустрітися з директором Australian Open Крейгом Тайлі, щоб обговорити це питання.

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Нагадаємо, раніше міністри спорту 25 держав-членів ЄС, а також з Австралії, Канади, Ісландії, Японії, Республіки Корея, Ліхтенштейну, Нової Зеландії, Норвегії, Великої Британії та США тощо вимагали відсторонити російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань.