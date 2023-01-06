Додому на свята: що можна ввозити в Україну через "червоний" і "зелений" митні коридори

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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6 січня 2023

Багато українців, які через війну вимушено тимчасово проживають за кордоном, на свята повертаються в Україну до своїх рідних.

У зв'язку з цим у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій нагадали громадянам, які речі можна ввозити в Україну через "зелений" та "червоний" митні коридори.

Зазначимо, через "зелений коридор", на відміну від "червоного", проходять громадяни, які перевозять речі, що не потребують подання письмової митної декларації. 

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Утім пам'ятайте: звільнення від подання декларації не означає звільнення від обов’язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон.

 Фото: siaivo/Depositphotos

Тож, через "зелений коридор" можна провезти:

  • особисті речі;
  • товари, загальна вартість яких не перевищує 500 євро (нині – близько 19,5 тисяч гривень), а вага – 50 кілограмів;
  • продукти для власного споживання на суму, що не перевищує 200 євро (7,7 тисяч гривень).
  • лікарські засоби, якщо їхня кількість – не більше 5 упаковок кожного найменування на одну особу, які не містять наркотичних чи психотропних речовин.

Крім того, без декларування можна ввозити готівкову валюту України або іноземну валюту у сумі, яка не перевищує 10 тисяч євро (близько 390 тисяч гривень). Більша сума уже підлягає декларуванню.

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Через "червоний коридор" громадяни можуть перевозити товари, на пропуск яких потрібні дозвільні документи:

  • культурні та валютні цінності;
  • платіжні документи й цінні папери;
  • лікарські засоби із вмістом наркотичних, психотропних речовин або прекурсорів;
  • товари, загальна вартість яких перевищує 500 євро, а вага – 50 кг.

Нагадаємо, раніше у Центрі стратегічних комунікацій українцям розповіли, які речі не можна брати з собою у потяг.

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