Додому на свята: що можна ввозити в Україну через "червоний" і "зелений" митні коридори

Багато українців, які через війну вимушено тимчасово проживають за кордоном, на свята повертаються в Україну до своїх рідних.

У зв'язку з цим у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій нагадали громадянам, які речі можна ввозити в Україну через "зелений" та "червоний" митні коридори.

Зазначимо, через "зелений коридор", на відміну від "червоного", проходять громадяни, які перевозять речі, що не потребують подання письмової митної декларації.

Утім пам'ятайте: звільнення від подання декларації не означає звільнення від обов’язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон.

Тож, через "зелений коридор" можна провезти:

особисті речі;

товари, загальна вартість яких не перевищує 500 євро (нині – близько 19,5 тисяч гривень), а вага – 50 кілограмів;

продукти для власного споживання на суму, що не перевищує 200 євро (7,7 тисяч гривень).

лікарські засоби, якщо їхня кількість – не більше 5 упаковок кожного найменування на одну особу, які не містять наркотичних чи психотропних речовин.

Крім того, без декларування можна ввозити готівкову валюту України або іноземну валюту у сумі, яка не перевищує 10 тисяч євро (близько 390 тисяч гривень). Більша сума уже підлягає декларуванню.

Через "червоний коридор" громадяни можуть перевозити товари, на пропуск яких потрібні дозвільні документи:

культурні та валютні цінності;

платіжні документи й цінні папери;

лікарські засоби із вмістом наркотичних, психотропних речовин або прекурсорів;

товари, загальна вартість яких перевищує 500 євро, а вага – 50 кг.

Нагадаємо, раніше у Центрі стратегічних комунікацій українцям розповіли, які речі не можна брати з собою у потяг.