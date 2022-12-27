Кабмін планує дозволити виїзд за кордон заброньованим від мобілізації чоловікам – Мінекономіки

Кабінет міністрів планує дозволити виїзд за кордон військовозобов'язаним чоловікам, яких забронювали від мобілізації.

Про це розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко інтерв'ю Forbes.

За її словами, програма "єВідрядження" у "Дії", що мала дозволити військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон у відрядження до 7 днів, як окрема процедура "втратила сенс". Планувалося, що послуга буде доступна фізичним особам-підприємцям, а також деяким юрособам.

"З урахуванням проєкту нової постанови про бронювання, окрема процедура "єВідрядження" втратила сенс, тому що заброньовані особи матимуть змогу безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів", – пояснила Свириденко.

Міністерка економіки Юлія Свириденко. Фото: Forbes

Міністерка має на увазі зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які Верховна Рада ухвалила наприкінці листопада. Законопроєкт вже підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Водночас Мінекономіки підготувало проєкт постанови, де внормовуються критерії та порядок бронювання військовозобов'язаних. За словами Свириденко, документ нині на погодженні.

За яких умов таким чоловікам дозволятимуть виїжджати за кордон – наразі невідомо, утім міністерка зауважила, що мета цього дозволу – допомогти бізнесу.

"У нас не стоїть завдання дозволити виїжджати всім, наше завдання – допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках тощо", – підкреслила вона і додала, що фінальне рішення ухвалюватиме Міністерство оборони та Генеральний штаб.

Також Свириденко нагадала, кого з військовозобов'язаних чоловіків в Україні можуть бронювати від мобілізації:

співробітників органів державної влади, інших державних органах, органів місцевого самоврядування, якщо необхідно для функціонування цих органів в особливий період;

співробітників підприємств, установ і організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

співробітників підприємств, установ і організацій, які виробляють товари та надають товари оборонного призначення для ЗСУ та інших військових формувань;

працівників підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки в особливий період.

При цьому заброньовані чоловіки у цей час можуть піти до війська на добровільних засадах.

Нагадаємо, введення воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року передбачає заборону на виїзд військовозобов'язаним чоловікам від 18 до 60 років. Утім, є винятки. Які саме – можна дізнатися за посиланням.