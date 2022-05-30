В Україні пропонують спростити процедуру ввозу ліків з-за кордону, щоб подолати дефіцит

У Верховну Раду внесли законопроект, яким пропонують ввозити в Україну ліки з-за кордону без державної реєстрації.

Мета проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" – подолати дефіцит медичних препаратів та вчасно надавати допомогу пацієнтам, зокрема пораненим.

"Окремі лікарські засоби стають дефіцитними і їх наявний в Україні обсяг не покриває потреби лікувальних установ. Додаткові поставки з-за кордону потребують часу і в багатьох випадках все одно не забезпечують наявний попит", – йдеться у пояснювальній записці до проєкту, який вніс народний депутат України Сергій Гривко.

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Наразі згідно з законом, у нашу країну можуть ввозитися зареєстровані в Україні лікарські засоби за наявності сертифіката якості серії лікарського засобу, що видається виробником та ліцензії на імпорт.

"Існуючу процедуру "державної реєстрації" лікарських засобів в нинішніх умовах можна вважати довгою та бюрократичною, до того ж її проходження ускладнюється нюансами воєнного стану", – вважає народний депутат.

Під час воєнного стану він вважає доцільним тимчасове "розумне послаблення процедури державного контролю у сфері обігу лікарських засобів".

Зокрема йдеться про поставку ліків з таких країн, як США, Швейцарія, Японія, Австралія, Канада, Ізраїль, Єгипет та країни ЄС за умови наявності сертифікату якості серії лікарського засобу, виданого виробником.

Нагадаємо, у НСЗУ розповіли, як українці можуть отримати безкоштовні ліки в аптеках під час війни.