В Україні пропонують спростити процедуру ввозу ліків з-за кордону, щоб подолати дефіцит

Яна Осадча журналіст
2286
30 травня 2022

У Верховну Раду внесли законопроект, яким пропонують ввозити в Україну ліки з-за кордону без державної реєстрації.

Мета проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" – подолати дефіцит медичних препаратів та вчасно надавати допомогу пацієнтам, зокрема пораненим.

"Окремі лікарські засоби стають дефіцитними і їх наявний в Україні обсяг не покриває потреби лікувальних установ. Додаткові поставки з-за кордону потребують часу і в багатьох випадках все одно не забезпечують наявний попит", – йдеться у пояснювальній записці до проєкту, який вніс народний депутат України Сергій Гривко.

Наразі згідно з законом, у нашу країну можуть ввозитися зареєстровані в Україні лікарські засоби за наявності сертифіката якості серії лікарського засобу, що видається виробником та ліцензії на імпорт.

 Фото:Elisanth/Depositphotos

"Існуючу процедуру "державної реєстрації" лікарських засобів в нинішніх умовах можна вважати довгою та бюрократичною, до того ж її проходження ускладнюється нюансами воєнного стану", – вважає народний депутат.

Під час воєнного стану він вважає доцільним тимчасове "розумне послаблення процедури державного контролю у сфері обігу лікарських засобів".

Читайте також: Гебрейесус: Україні потрібен мир – ліки, які ВООЗ не здатна надати

Зокрема йдеться про поставку ліків з таких країн, як США, Швейцарія, Японія, Австралія, Канада, Ізраїль, Єгипет та країни ЄС за умови наявності сертифікату якості серії лікарського засобу, виданого виробником.

Читайте також: Які шанси, що мавпяча віспа пошириться в Україні? Пояснює головний санлікар

Нагадаємо, у НСЗУ розповіли, як українці можуть отримати безкоштовні ліки в аптеках під час війни.




 2412
Суспільство

Штраф або 15 років за акцію непокори. Як у Криму судять активіста Богдана Зізу

Вікторія Андрєєва
 17428
Суспільство

Навколо війна, а він стає на коліно. Історія воєнно-польового кохання

Ярослав Галас
 35557
Суспільство

Не мати нічого спільного з окупантом. Історії українців, які зрікаються російської

Діана Кречетова

Головне на сайті


Суспільство

Штраф або 15 років за акцію непокори. Як у Криму судять активіста Богдана Зізу

Вікторія Андрєєва
У Чехії пам’ятник Шевченку "захистили" мішками з піском за зразком українських монументів. ФОТО
Російського окупанта вперше судитимуть за зґвалтування під час війни в Україні
Розписані художниками уламки російських ракет продадуть на підтримку ЗСУ
Вчителі окупованих сіл Херсонщини відмовилися співпрацювати з росіянами
Шкарлет розповів, як працюють школи та садочки у різних областях України
Суспільство

Навколо війна, а він стає на коліно. Історія воєнно-польового кохання

Ярослав Галас
Суспільство

Не мати нічого спільного з окупантом. Історії українців, які зрікаються російської

Діана Кречетова