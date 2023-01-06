У Дніпрі знесли пам’ятник Ломоносову. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
9508
6 січня 2023

В Україні продовжують зносити пам'ятники російським діячам. Цього разу у Дніпрі комунальники демонтували пам'ятник російському вченому Михайлу Ломоносову.

Про це з місця події повідомило "Суспільне". 

Пам’ятник Ломоносову був виготовлений із бронзи. Його висота сягає 7,7 метра. На фото можна побачити вже демонтованого "Ломоносова", якого комунальники зняли з постаменту за допомогою спецтехніки.

Монумент після знесення відвезли на на територію комунального підприємства "Зооконтроль".

Фото: "Суспільне"

Зазначимо, Ломоносов з 1734 до 1735 року проживав у Києві – навчався у Києво-Могилянській академії, після чого його направили до Санкт-Петербурга. 

 Фото: "Суспільне"

Читайте також: У Чернівцях з фасаду театру зняли погруддя Пушкіна. ФОТО

 Фото: "Суспільне"

Нагадаємо, у Дніпрі як до, так і після початку повномасштабної війни прибрали чимало пам’ятників, встановлених на честь відомих росіян. 

Наприклад, у травні місцеві комунальники демонтували понад десяток пам’ятних знаків, встановлених за радянських часів. 16 грудня у Дніпрі знесли пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну в центрі міста на проспекті, який нещодавно називався його ім’ям, а тепер зветься проспектом Лесі Українки.

Пізніше, 26 грудня, у Дніпрі демонтували пам’ятник російському і радянському письменнику Максиму Горькому.

Читайте також: Харківський драмтеатр таки не носитиме ім’я Пушкіна – рішення облради


Реклама:


 2887
Суспільство

Як в Україні заведено вітати з Різдвом і Старим Новим роком? ТЕСТ

Діана Кречетова
 2648
КУЛЬТУРА

Українське кіно у 2022: без Росії, з перемогами і відкритими питаннями

Тетяна Власова
 18712
Суспільство

Муся, миші і котячий масаж. Коротка історія про прив'язаність між кицею й військовим ЗСУ

Ярослав Галас

Головне на сайті


Суспільство

Як в Україні заведено вітати з Різдвом і Старим Новим роком? ТЕСТ

Діана Кречетова
Як безкоштовно отримати ліки від серцево-судинних захворювань? Інструкція
Колядки для дітей: короткі та прості тексти для малечі на Різдво 2023
Чому серед кольорів веселки немає чорного, коричневого і сірого
У Дніпрі знесли пам’ятник Ломоносову. ФОТО
Новорічні віншування: добірка традиційних вітань з новорічними святами та Різдвом
КУЛЬТУРА

Українське кіно у 2022: без Росії, з перемогами і відкритими питаннями

Тетяна Власова
Суспільство

Муся, миші і котячий масаж. Коротка історія про прив'язаність між кицею й військовим ЗСУ

Ярослав Галас