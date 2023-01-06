У Дніпрі знесли пам’ятник Ломоносову. ФОТО

В Україні продовжують зносити пам'ятники російським діячам. Цього разу у Дніпрі комунальники демонтували пам'ятник російському вченому Михайлу Ломоносову.

Про це з місця події повідомило "Суспільне".

Пам’ятник Ломоносову був виготовлений із бронзи. Його висота сягає 7,7 метра. На фото можна побачити вже демонтованого "Ломоносова", якого комунальники зняли з постаменту за допомогою спецтехніки.

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Монумент після знесення відвезли на на територію комунального підприємства "Зооконтроль".

Фото: "Суспільне"

Зазначимо, Ломоносов з 1734 до 1735 року проживав у Києві – навчався у Києво-Могилянській академії, після чого його направили до Санкт-Петербурга.

Фото: "Суспільне"

Фото: "Суспільне"

Нагадаємо, у Дніпрі як до, так і після початку повномасштабної війни прибрали чимало пам’ятників, встановлених на честь відомих росіян.

Наприклад, у травні місцеві комунальники демонтували понад десяток пам’ятних знаків, встановлених за радянських часів. 16 грудня у Дніпрі знесли пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну в центрі міста на проспекті, який нещодавно називався його ім’ям, а тепер зветься проспектом Лесі Українки.

Пізніше, 26 грудня, у Дніпрі демонтували пам’ятник російському і радянському письменнику Максиму Горькому.

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