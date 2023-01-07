Померла 115-річна жінка, яка була найстарішою людиною у США

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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7 січня 2023

У штаті Айова померла 115-річна Бессі Хендрікс, яка була найстарішою людиною у США.

За інформацією похоронного бюро Lampe and Powers, жінка пішла з життя 3 січня у віці 115 років у Лейк-Сіті, пише CNN.

Бессі Хендрікс (у дівоцтві Бессі Лорена) народилася поблизу Оберна у штаті Айова 7 листопада 1907 року. 

Вона працювала вчителькою перш ніж вийшла заміж за Пола Хендрікса у 1930 році. 

Чоловік Бессі помер у 1995 році після 65 років шлюбу.

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 Фото: KCCI 8 News/AP

Хендрікс жила у власному будинку до 102 років, а потім переїхала до центру для людей похилого віку та проживала там до самої смерті.

Двоє з п'яти дітей Бессі померли раніше за неї. У жінки залишилось 14 онуків і 26 правнуків.

"Для мами сім’я завжди була на першому місці", – сказав син Бессі Леон Хендрікс журналістам на святкуванні 115-річчя своєї матері.

На момент смерті Бессі вважалася найстарішою людиною у США. Вона була на 5 місці за віком серед 10 супердовгожителів, які нині живуть у світі.  

За даними Gerontology Research Group, тепер найстарішою американкою є 114-річна Еді Чеккареллі, яка живе в Каліфорнії. Чеккареллі також посіла 5 сходинку у списку найстаріших живих довгожителів.

А найстарішою жінкою у світі залишається 118-річна Люсіль Рандон, яка проживає у Франції.

Нагадаємо, раніше найстарішою людиною у світі була японка Кане Танака, яка померла у віці 119 років.

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