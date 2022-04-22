"Це – не туалетний папір": гендиректор Укрпошти пояснив, чому нового тиражу марки з кораблем не буде

"Укрпошта" випустить в тираж нову марку "Русскій воєнний корабль…всьо". Додруковувати марки з кораблем, незважаючи на заклики українців, Укрпошта не збирається.

Генеральний директор компанії Ігор Смілянський розповів "Українській правді. Життя", чому позиція "Укрпошти" у питанні тиражування марок – категорична.

За словами Смілянського, марки – це, передусім, про мистецтво.

"Є правила випуску марок. По всьому світу це – про інтелектуальну власність. Не можна "в польоті" змінювати правила гри. Всі кажуть "Надрукуйте!", але марки – це кошти. З кожною маркою з'являється зобов'язання доставити відправлення, на яке вона наклеєна. Це не туалетний папір, їх не можна друкувати стільки, скільки треба", – наголосив гендиректор Укрпошти.

"Русскій воєнний корабль…всьо". Фото: гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський

Смілянський нагадав, що Укрпошта оголосила про одномільйонний тираж примірників марки "Русский военный корабль, иди нах*й" ще 10 квітня.

"Тоді це нікого не турбувало. Навіть 12 квітня (день введення марки в обіг – ред.) це нікого не турбувало.

Ця марка стала символом України. Його не можна паплюжити", – вважає керівник компанії.

Також Ігор Смілянський прокоментував звинувачення з боку обурених українців, які не встигли придбати марку.

Новини про те, що компанія не планує додруковувати марки з кораблем, викликали чимало обурення у суспільстві. Люди навіть створили петицію з проханням до "Укрпошти" видати наступний тираж марки з кораблем в обсязі 10 мільйонів екземплярів з ідентичним зображенням.

"Найбільше мені подобаються звинувачення у стилі "ви нічого для цієї марки не зробили, все зробили ЗСУ". То зробіть щось інше, що б стало іміджем країни і друкуйте хоч 10, 20 мільйонів.

Марки – це ж мистецтво. І картини – мистецтво", – підкреслив він.

Коментуючи іміджеві втрати "Укрпошти" в очах мільйонів громадян, Смілянський зауважив, що такі втрати були б у будь-якому випадку.

"Наприклад, завтра ми надрукуємо 40 мільйонів примірників. Що скажуть люди, які відстояли у живих чергах 8 годин, щоб купити марку? Або ще таке: надрукуємо 40 мільйонів і не продамо.

Мені здається, новий блок марок – це компроміс. Людей, які хочуть купити її просто на згадку, а не для перепродажу, це має задовольнити", – вважає гендиректор Укрпошти.

Зазначимо, новий блок марок міститиме два зображення: перше – українського прикордонника острову Зміїного з російським кораблем, друге – вже без нього. Все тому, що 13 квітня той самий крейсер "Москва", якому ще на початку війни вказали курс українські захисники, потопили протикорабельними ракетами "Нептун".

Крім того, Ігор Смілянський розповів, що Укрпошта зарезервувала для українських військових та громадян, які все ще перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Харківської, Луганської та Донецької областей, 50 тисяч марок.

"Вони не продаватимуться, а будуть чекати, доки люди (дуже сподіваюсь, що не довго) зможуть їх придбати. В тому числі і наші військові", – наголосив Ігор Смілянський.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.