Збирали для перемоги та захисників: Притула назвав суму, яку українські діти принесли до фонду за пів року

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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29 грудня 2022

Сергій Притула сказав, що діти за пів року назбирали для захисників та передали у фонд понад 6 мільйонів гривень. 

Вони приносять кошти майже щодня, зазначив волонтер в інтерв'ю з Машою Єфросиніною.

"Ми порахували, що за пару місяців діти принесли 6,2 мільйона гривень. З кінця липня", – зазначив Сергій Притула.

Він сказав. що не може стримати емоцій від кожного з донатів, які приносять діти.

 Скриншот з архівних відео на сторінці Сергія Притули

Найпершим неочікуваним візитом для Сергія став прихід шахістки Валерії Єжової. Вона принесла 20 тисяч грн на Перемогу.

Далі візити ставали дедалі частішими, діти приходили майже щодня. А дехто повертався, щоб задонатити ще.

"Від таких речей неможливо абстрагуватись. Ти не можеш звикнути до того, що діти витрачають стільки часу та енергії для того, щоб акумулювати ці кошти. І ти відчуваєш неймовірну відповідальність, бо дитяча довіра це якийсь неймовірний левел", – пояснює Притула.

Наймолодша волонтерка країни Марія Макеєва разом з братом Олександром принесла до фонду 35 тисяч гривень.

"Ми завжди запитуємо дітей, на що вони хочуть, щоб ми витратили ці гроші. Вони не завжди знають, але бувають такі варіанти, ми тут угораємо. 

Одна мала каже: "Купіть таку ракету, щоб туди посадити 140 мільйонів рускіх, і відправити їх у космос", – розповів волонтер.

Нагадаємо, що діти також приносять кошти й іншим волонтерам або військовим напряму. Наприклад, 8–річний волонтер зі Львова наспівав на мільйон гривень. А дівчинка в Одесі принесла конверт з 500 гривнями та написаним від руки побажанням.

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