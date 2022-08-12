Діти у США зібрали для України 15 тисяч доларів, створивши рекордно великий "злаковий" прапор

Підлітки у Чикаго, США, створили мозаїку у вигляді блакитно-жовтого прапора, зібравши 15 тисяч доларів для України.
Їхня робота потрапила до Книги рекордів Гіннеса, повідомляє Reuters.
Гігантське зображення українського прапора діти розмістили у серці Чикаго – на підлозі Великого банківського залу Wintrust Financial Corporation. Ініціатори та виконавці – підлітки, які є членами організації "Діти Чикаго, об’єднані за Україну".
Загалом блакитно-жовтий стяг склали із 5000 коробок пластівців, які надала компанія-виробник сухих сніданків Kellogg's: жовті коробки – це Corn Pops, а сині – Rice Krispies.
Teenagers in Chicago equipped with boxes of breakfast cereal created a Guinness world record-breaking mosaic, and raised money for Ukraine in the process https://t.co/L87rFQqngg pic.twitter.com/iI8ngZhRtR— Reuters (@Reuters) August 12, 2022
Мозаїка із зображенням українського прапора увійшла до Книги рекордів Гіннеса. Попередній рекорд мозаїки з пластівців поступився, адже робота складалася із чотирьох тисяч коробок.
"Ми хотіли привернути увагу до України. Тож ми вирішили побити рекорд, маючи на це причини", – розповідає 15-річний Майкл Котчер.
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Тепер злакові пластівці передадуть до місцевого продовольчого банку. Натомість донори вже зобов'язалися надати близько 15 тисяч доларів, які діти відправлять на допомогу Україні в умовах повномасштабної війни.
"Це просто чудово, тому що ми допомагаємо глобально та локально", – підсумував Майкл Котчер.
Нагадаємо, діти під час війни долучаються до волонтерства майже на рівні з дорослими: деякі з них грають у шашки, хтось власноруч робить і продає лимонад або співає на вулицях задля того, аби зробити свій внесок у перемогу України.
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