На Тернопільщині школяр зривав уроки лайкою: оштрафували маму

На Тернопільщині покарали маму школяра, який цькував однокласників та зривав онлайн-уроки.

Учень 6 класу з села Кам'янки надсилав вчителям та школярам повідомлення з нецензурною лайкою у Google Meet, а також розсилав спам у Viber.

Районний суд призначив матері школяра 850 грн штрафу, повідомляє ZAXID.NET з посиланням на постанову суду.

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"У 6-му класі Кам`янківської ЗОШ малолітній вчинив булінг, а саме: відправляв смс повідомлення принизливого характеру за допомогою несправжніх профілів - залякував учнів 6-го класу. Внаслідок вказаних дій могла бути завдана шкода психологічному здоров`ю учнів", – йдеться у постанові.

Вчителька географії розповіла, як хлопець під'єднався до уроку та надсилав у чат нецензурні повідомлення.

"Крім того, заступник з виховної роботи повідомила про неможливість проведення дистанційного навчання вчителями, у зв'язку з надсиланням невідомим абонентом непристойних повідомлень", – пише суд.

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Також школяр надсилав однокласнику й однокласниці повідомлення, що незабаром їхні дані зламають, а потім – писав нецензурні слова з приниженнями.

Зрештою, директор школи звернувся до поліції. Правоохоронцям школяр пояснив, що вчиняв так заради розваги.

Оскільки хлопцеві ще не виповнилось 14 років, за булінг судили не його, а матір.

Жінка не прийшла до суду, а подала письмову заяву, що визнає провину і попросила обмежитись мінімальним покаранням.

Також вона запевнила, що провела з сином виховну бесіду.

Матері інкримінували порушення ч.3 ст. 173-4 КУпАП (булінг) та призначили мінімальне за цією статтею покарання – 850 грн штрафу.

Постанова ще не набрала законної сили, тому її можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Києві поліція покарала маму, бо та лишила сина на батька, але хлопчик пішов шукати її у підземку.