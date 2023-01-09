Світлини комети C/2022 E3, яка пролетить повз землю вперше за 50 тисяч років

Науковці прогнозують, що в січні-лютому 2023 року комету C/2022 E3 (ZFT) можна буде побачити неозброєним оком на нічному небі.

Про це повідомляє Space.com.

Комету виявили в березні 2022 року науковці Каліфорнії. Вона пролітатиме повз Землю вперше за 50 тисяч років. З моменту її відкриття астрономи та астрофотографи вже зробили дивовижні світлини.

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Джон Чумак сфотографував комету зі штату Огайо США. Він пише, що вона "сяяла, виразно помітно було і її хвіст, і так звану "зелену кому".

Фото: Джон Чумак

Фотограф також додав, що "на цьому зображенні видно кілька "слабких галактик", коли комета рухалася через Велику Ведмедицю".

Кріс Шур зі штату Арізона, сфотографував зображення комети C/2022 E3 ZTF, написав, що світлина є "дійсно глибокою півторагодинною експозицією комети, яка дуже добре показує кольори і розмір хвоста".

Фото: Кріс Шур

Цей знімок комети зробив Ерік Тішлер зі штату Огайо.

Фото: Ерік Тішлер

"Я зняв її за допомогою віддаленого телескопа, використовуючи пристрій Takahashi FSQ-106 в Іспанії", – пояснив він.

Доктор Камаль Джаббур пише, що фото комети "зроблено за допомогою телескопа Stellina в обсерваторії Rooster Inn в Помпеї, штат Нью-Йорк, 6 січня 2023 року".

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Фото: Камаль Джаббур

Фото комети з Риму, Італія, 12 вересня 2022 року. Зробив його Джанлука Масі. Він планує провести пряму трансляцію комети під час її наближення до Сонця 12 січня.

Фото: Джанлука Масі

Це карта неба NASA, випущена в Каліфорнії, показує приблизне місцезнаходження комети C/2022 E3 (ZTF) на небі в січні 2023 року.

Фото: NASA

Комета в цей час перебувала в північно-східній частині неба, але все ще була невидима неозброєним оком. Найближче зближення з Сонцем прогнозують на 13 січня, із Землею – на 2 лютого.

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