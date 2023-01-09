У Польщі затримали українця, який намагався провезти через кордон 12 громадян Туреччини

Польські прикордонники затримали українця, який намагався перетнути кордон з 12 громадянами Туреччині у машині.
Про це повідомляє Карпатське відділення прикордонної служби Польщі.
Прикордонники зупинили для перевірки автомобіль Ford S Max з польськими реєстраційними номерами. Виявилося, що всередині, окрім українського водія, перебувало 12 громадян Туреччини, які хотіли нелегально перетнути польський кордон.
Жоден із них не мав дійсної візи для в’їзду та перебування в Польщі.
|Польські прикордонники затримали українця, який намагався перетнути кордон з 12 громадянами Туреччин
Встановлено, що іноземці прилетіли з Туреччини до Сербії, а потім пішки дісталися до Угорщини.
|Окружний суд ухвалив рішення про розміщення чоловіків до охоронюваних центрів для іноземців
Там вони сіли в автомобіль, який через Словаччину доїхав до Польщі, де їх і затримали.
Нелегали хотіли дістатися до Німеччини. Начальник прикордонної застави в Закопаному видав рішення, яким зобов’язав кожного з 12 громадян Туреччини повернутися назад із забороною на 3 роки в’їзду на територію Республіки Польща та інших країн Шенгенської зони.
Крім того, окружний суд ухвалив рішення про розміщення чоловіків до охоронюваних центрів для іноземців у Лешноволі та Перемишлі на термін 3 місяці.
Водія транспортного засобу, громадянина України, затримано за підозрою у вчиненні злочину, що полягає в організації протизаконного перетину кордону Польщі.Окружний суд застосував до підозрюваного громадянина України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 3 місяці. Чоловіка помістили у в'язницю в місті Новий Сонч.
Нагадаємо, раніше українські прикордонники розповідали про 7 "цікавих" спроб чоловіків виїхати з країни.
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