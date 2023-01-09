Різдвяне пограбування: на Закарпатті чоловік побив колядника, відібравши гроші

У Тячівській громаді, що на Закарпатті, чоловік напав на односельця під час різдвяної коляди, побив його та відібрав велику суму коштів.

Нападника затримали правоохоронці, повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Інцидент стався вночі 7 січня, на Різдво. Поліція отримала повідомлення про пограбування групи колядників у Тячівському районі. На виклик одразу прибула слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.

Як з'ясували правоохоронці, того дня до групи колядників, які поверталися після вітання односельчан з різдвяними святами, підійшов невідомий чоловік. Останній раптово вдарив одного з колядників та забрав у нього понад 16 тисяч гривень.

Чоловік, який напав на колядників і відібрав гроші. Фото: відділ комунікації поліції Закарпатської області

Після вчинення злочину нападник втік. Невдовзі поліцейським вдалося його затримати. Як виявилося, грабіжником був 22 річний місцевий житель.

Слідчі знайшли і вилучили у хлопця лише частину грошових коштів. Куди поділася решта – у поліції не уточнили. Вилучені кошти обіцяють повернути потерпілим.

Фото: відділ комунікації поліції Закарпатської області

Нині нападник знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.

Правоохоронці за фактом нападу і пограбування відкрили кримінальну справу. Тепер чоловікові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Фото: відділ комунікації поліції Закарпатської області

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік заснув у магазині, який пограбував.