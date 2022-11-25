Цьогоріч поліція отримала на 24% менше звернень про домашнє насильство, ніж торік – МВС

Цьогоріч кількість звернень до поліції щодо домашнього насильства в Україні поменшала на 24% порівняно з 2021 роком.

Про це розповіла заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко під час пресконференції, повідомляє "Інтерфакс Україна".

"На 24% порівняно з минулим роком у нас зменшилася кількість звернень до поліції щодо домашнього насильства. Але треба розуміти причину цього. По-перше, більша частина територій окупована і була окупована, і там люди не зверталися і не могли звертатися, а поліція не могла фіксувати.

Також багато українців стали вимушеними переселенцями, переїхали за кордон, розлучилися із сім'єю", – сказала Павліченко.

Фото: sdecoret /Depositphotos

Водночас багато українців перемістилися до західних областей країни – і в цих регіонах звернень щодо домашнього насильства було дещо більше, ніж торік.

Раніше, у 2021 році, поліція отримала на 56% більше звернень щодо домашнього насильства, ніж у 2020.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики надали інструкції, що робити, якщо ви стали жертвою домашнього насильства.