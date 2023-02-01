У ЗСУ розповіли, де можуть служити обмежено придатні до військової служби

Військовозобов’язаних, яких визнано обмежено придатними до служби за станом здоров’я, у військовий час можуть мобілізувати.

Однак їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у частинах забезпечення.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач на платформі Military Media Centre.

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Люди, яких військово-лікарняні комісії визнали обмежено придатними до служби, також можуть служити в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в інших небойових підрозділах.

Обмежено придатні військовозобов’язані можуть навіть виконувати завдання на передовій

Раніше ми пояснювали, що згідно з положенням про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, є особи, які не придатні до служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час.

Це означає, що військовослужбовець не може потрапити до, наприклад, десантних військ, танкових військ, морської піхоти, але може виконувати штабну чи тилову роботу.

Військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, можуть служити у штабах, у підрозділах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах тощо.

Водночас обмежено придатні військовозобов’язані можуть навіть виконувати завдання на передовій, якщо їм дозволяє стан здоров’я.

Військово-лікарська комісія може довільно вказувати у висновку, які види служби та роботи протипоказані таким особам.

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