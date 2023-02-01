"Винні лише кривдники": омбудсмен засудив блогерів, які знущалися над дівчатами

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець засудив молодиків, які влаштовували нетверезі вечірки і знімали на камеру оголених дівчат і звернувся до поліції та Генерального прокурора з проханням розслідувати історію з блогерами.

"Обурений шокуючим контентом у соціальних мережах, коли група молодиків запрошувала дівчат на вечірки, схиляла їх до вживання алкогольних напоїв та, можливо, психотропних речовин, доводила до непритомного стану, а потім вчиняла акти сексуального характеру", – говорить омбудсмен.

Дмитро Лубінець також подякував Національній поліції, яка оперативно провела обшуки у фігурантів та відкрила кримінальне провадження.

Омбудсмен висловив занепокоєння тим, що контент, який знімають блогери, користується попитом та схваленням в нашому суспільстві, тому що дехто висловлює думку, що винуватими у цій ситуації є самі постраждалі.

Дмитро Лубінець

"Звертаю увагу! Винуватим у такому злочині є виключно кривдник. Постраждала особа не може бути винуватою і не повинна почувати себе такою", – каже Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що будь-які насильницькі дії сексуального характеру заборонені національним та міжнародним законодавством.

Він також закликав у разі неналежного реагування або відмови у наданні необхідної допомоги щодо сексуального насильства звертатися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;

на гарячу лінію: 0800501720.

Нагадаємо, у соціальних мережах повідомили, що у Києві молоді люди влаштовували вечірки, на яких пропонували дівчатам алкоголь і транквілізатори. А потім вели стріми з оголеними дівчатами та, ймовірно, вчиняли дії інтимного характеру. Поліція вже провела обшуки в квартирах блогерів.

Самі автори контенту свою вину заперечують і кажуть, що не примушували дівчат вживати спиртне.