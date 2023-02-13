Мігрували через війну: у нацпарку "Синевир" помітили косуль. ВІДЕО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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13 лютого 2023

Під час зимового обліку фауни державна служба охорони національного парку "Синевир" зафільмувала стадо косуль.

Відео оприлюднило Міндовкілля.

Зі слів працівників, цього року на території парку спостерігається збільшення чисельності багатьох видів диких тварин.

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Вони припускають, що однією з причин є міграція через повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

 Фото:UrosPoteko/Depositphotos

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Щоб тварини могли комфортніше перезимувати, природоохоронці постійно підкормлюють їх різноманітною їжею.

Нагадаємо, поблизу Чорнобиля проживає стадо корів, які здичавіли після смерті господарів.

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