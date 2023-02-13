Європейська обсерваторія показала найбільшу відому спіральну галактику у Всесвіті. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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13 лютого 2023

Найбільша відома спіральна галактика у Всесвіті, фото якої оприлюднили в Європейській південній обсерваторії, в кілька разів більша за галактику, у якій розташована наша Сонячна система, Чумацький Шлях.

Про це повідомляє Space.com. 

На зображенні показано галактику NGC 6872. 

Її протяжність становить 522 тисячі світлових років й вона у пʼять разів більша за Чумацький Шлях.

Фото: Європейська південна обсерваторія

Галактика має витягнуту форму через свою гравітаційну взаємодію з сусідньою галактикою IC4970. 

NGC 6872 розташована на відстані близько 212 мільйонів світлових років від Землі. 

Нагадаємо, космічний телескоп Хаббла зробив фото далекої галактики.

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