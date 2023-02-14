Російські окупанти вбили 461 українську дитину, майже тисячу – поранили

В Україні 461 дитина загинула внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, понад 923 дитини також отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Станом на ранок 14 лютого 2023 року понад 1384 дитини постраждали від війни, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – наголошують прокурори.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 444, Харківській – 272, Київській – 123, Херсонській – 87, Запорізькій – 84, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 64.

Джерело: "Діти війни"

13 лютого внаслідок російського обстрілу Лимана Донецької області 14-річний хлопчик дістав поранення.

Через бомбардування та обстріли російськими військами було пошкоджено 3126 закладів освіти. 338 із них – повністю зруйновані.

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За даними платформи "Діти війни", 16207 дітей були депортовані окупантами. Водночас 307 – вдалося повернути додому.

Нагадаємо, раніше від російського ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня загинули 45 людей, серед яких 6 дітей.

У листопаді росіяни поцілили у пологовий будинок у Вільнянську і вбили 2-денне немовля.