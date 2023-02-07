З Вугледара евакуювали родину з дітьми. В місті залишається ще одна дитина

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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7 лютого 2023

Станом на 7 лютого ситуація у Вугледарі на Донеччині напружена – російські війська намагаються окупувати місто. Тим часом з нього продовжують евакуювати мирне населення.

На зараз в місті залишається одна дитина, повідомляє поліція Донецької області. 

Днями правоохоронці вивезли з міста родину з двома дітьми. 

Мати Тетяна, батько Андрій, 10-річна Дар’я та 7-річний Костянтин жили в підвалі багатоповерхівки, яка розташована на околиці з боку окупованої Павлівки, де частково вже були росіяни. 

Поліція Донецької області

"Коли ми зайшли в підвал, батьки сказали, що дітей в них немає. Вони боялися. Ми дали їм деякий час на збори й приблизно через 2 тижні вивезли", – розповів Андрій Друмов, начальник Волноваського РВП. 

Дітей вивозили в казках та спеціальних жилетах з написом "Діти". Вони мають захистити від можливих осколок. 

Поліція Донецької області

Родина виїхала до родичів в Дніпропетровську область. 

Протягом доби 6 лютого на Донеччині спостерігались потужні обстріли Мар'їнки, бойові дії ведуться поблизу Бахмута, Соледара, Вугледара. Відомо, що за добу у місті було зруйновано щонайменше 6 будинків.

Раніше російські окупанти розповідали жителям Донецької області, що мають наказ протягом лютого захопити міста Вугледар та Запоріжжя.

За даними правоохоронців, у Вугледарі залишається одна дитина. 

Нагадаємо, в Бахмуті на Донеччині, де тривають запеклі бої з окупантами, залишилося близько 5990 цивільних мешканців, з них приблизно 200 – діти

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