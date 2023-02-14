Україна і Румунія взаємно визнаватимуть документи про освіту – МОН

Україна і Румунія підписали угоду про взаємне визнання документів про освіту.

Це означає, що румунські заклади освіти визнаватимуть українські документи, а українські виші, відповідно, румунські.

Відповідне розпорядження ухвалив Кабмін 14 лютого, повідомляє Міністерство освіти і науки.

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Ця зміна допоможе вступникам до закладів вищої освіти, студентам, аспірантам тощо.

Фото: luckyraccoon/Depositphotos

"Підписання Угоди сприятиме взаєморозумінню щодо визнання документів про здобуту освіту за різними рівнями, виданих в Україні та Румунії, а також документів про періоди навчання в Україні та Румунії", – кажуть у МОН.

Важливо, що угода застосовується тільки до документів про освіту, виданих визнаними акредитованими закладами освіти обох держав відповідно до їхнього чинного законодавства.

Нагадаємо, раніше Україна та Молдова домовились про співробітництво у сфері вищої освіти.