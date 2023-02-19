У школах Мелітополя окупанти змушують дітей писати листи російським солдатам

У тимчасово окупованому Мелітополі представники окупаційної влади змушують дітей писати листи російським солдатам.

Так вони готуються до "23 лютого", повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у ефірі телемарафону.

"Сьогодні російська пропаганда торкається в першу чергу наших дітей – тих, хто ходить у дитячі садочки та школи.

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Якщо раніше росіяни змушували наших дітей вивчати радянські вірші та пісні, то наразі до 23 лютого вони змусили їх написати листа солдату та принести з дому шкарпетки та спідню білизну, які вони начебто будуть передавати на фронт", – зазначив Федоров.

Міський голова також зазначає, що для "патріотичного виховання" загарбники відкрили близько 10 молодіжних організацій та змушують школярів й студентів вступити в одну із них.

За словами Федорова, мета таких організації – промивання мізків та укріплення пропагандистських наративів. У разі непокори, тобто ігнорування, застосовують покарання.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти теж знищують культурну ідентичність – там вирішили утилізувати бібліотечні фонди одного з університетів.

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