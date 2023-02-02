Бабак Тимко ІІІ навіщував, коли настане весна 2023 року. ФОТО

Харківський бабак Тимко ІІІ "навіщував", що весна у 2023 році настане в середині березня.

За "прогнозом" бабака, потепління настане за 6 тижнів, повідомляє "Суспільне. Харків".

Бабак Тимко традиційно дав свій прогноз 2 лютого на біологічній станції Харківського національного університету імені Казаріна в Гайдарах.

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"Тимко сказав, що весна настане обов'язково. Але не раніше, аніж за шість тижнів", – сказав доглядач бабака Володимир Ронкін.

Фото: Олена Клименко/"Суспільне Харків"

2 лютого у світі святкують День бабака. У цей день з 2004 року харківський бабак Тимко прогнозує, коли настане весна.

Українці вірять, що якщо бабак вийде зі своєї хатинки і побачить власну тінь – весна буде пізньою, а якщо не помітить її – ранньою.

Традиція бабачого прогнозу також пов’язана з приверненням уваги до цього цікавого виду – степового бабака або байбака (Marmota bobak).

В Україні бабак страждає від браконьєрства, тому у 2021 році його визнали зникаючим видом та занесли до Червоної книги України.

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"Що ми думаємо про прогнози бабаків? Ідея цього свята залишається незмінною – привернення уваги до біорізноманіття та збереження українського степу", – кажуть в Українському гідрометеорологічному центрі.

Водночас метеорологи застерігають: "передбачення" бабака не стосуються серйозних наукових прогнозів та синоптики.

Фото з соцмереж

Раніше на Харківщині весну прогнозували бабаки Тимко I та Тимко II, але потім вони пішли на "пенсію". Водночас у Львові весну "віщують" бабаки Марічка та Мишко.

З початку великої війни Тимко разом з іншими бабаками опинився в окупації у селі Нестерівка аж до успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині восени.

На щастя, гризуни пережили окупацію – їх доглядали двоє працівників біостанції.