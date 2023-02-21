В Україні випустили лімітовану партію знаменитої солі, щоб купити дрони для ГУР

До річниці повномасштабного вторгнення держпідприємство "Артемсіль" спільно з фандрейзинговою платформою UNITED24 презентували спеціальну партію солі.

Усі вилучені кошти витратять на покупку сучасних дронів для розвідників.

Сіль має новий дизайн пачки. Вона називається "Міць. Українська кам’яна". Її кількість дуже обмежена – у партії лише 100 тисяч пачок по 200 г.

Через атаки росіян добування солі в Соледарі призупинили у квітні 2022 року – вперше з Другої світової війни. Цехи "Артемсолі" згоріли, обладнання знищено, а 2,5 тисячі працівників втратили роботу.

Фото: UNITED24

"Українські споживачі, як і ми, сумують за пакунками "Артемсолі", яка стала ще одним символом української сили. Тож ми зв’язалися зі своїми офіційними дистриб’юторами щодо залишків солі. На той час вдалося знайти 20 тонн. 21 лютого ми анонсуємо, що "Артемсіль" повертається в продаж в особливому вигляді з важливою метою", – зазначає начальник відділу комунікації Володимир Низиєнко.

Вартість пачки – 500 грн. Її можна придбати в мережі "Сільпо", а також онлайн на ROZETKA.

Ілюстрацію для спецпартії розробив український дизайнер Артем Гусєв. Він замінив слово "Сіль" на "Міць", а кам'яну квітку – на тризуб.

З кожної пачки 465 грн перекажуть на формування флотилії дронів-камікадзе для ГУР. Один дрон коштує 700 $.

Планують придбати дрони-камікадзе FPV (First Person View), які фактично є снайперською зброєю. вони можуть влучити з відстані до 8 кілометрів.

Нагадаємо: українці відреагували на закриття "Артемсілі" з гумором. Мережею ширились меми про новий діамант і біткоїн сучасного громадянина.