Сіль – новий діамант і біткоїн. Як українці реагують на закриття "Артемсолі"?

Українське підприємство "Артемсіль" зупинило роботу через обстріли окупантів, від яких, зокрема, потерпає прифронтовий Соледар.

Українці все частіше не бачать звичного продукту на полицях – а попереду сезон консервації.

І хоч українці не залишилися без солі зовсім, а також мають, чим замінити її у стравах – ця тема стала предметом для мемів.

"Українська правда. Життя" зібрала реакції українців на дефіцит солі.

Найпоширенішою темою для жартів стало те, що сіль тепер – на вагу золота.

"Сіль – новий діамант, новий біткойн!" – написала "Артемівська сіль" у Facebook.

Так вони прокоментували ілюстрацію Максима Мошковського (Moshkovsky_art):

"Кріптоінвестори в паніці. Не можуть вирішити в що інвестувати: в бензин, в солярку чи в сіль", – пише користувач Уявний Друг у Twitter.

Також користувачі соцмереж іронізують через те, що попереду літо, а консервувати овочі без солі – проблематично.

Також сіль стала новим "наркотиком" українців…

Фото: "Артемівська сіль"

Також сіль тепер вважається найкращим романтичним подарунком!

Дехто також припускає, що "Укрпошта" розширить серію своїх легендарних марок.

З полиць зникла не вся сіль (наприклад, є ще чимало гімалайської), але залишки "артемівської" солі різко зросли в ціні.

Тепер сипати сіль на рану буде дорого, жартують у соцмережах.

Користувачі соцмереж почали розслідувати зникнення солі і вже оприлюднюють кілька альтернативних версій історії:

Фото: Біполярна Простота/Twitter

І такий варіант є...

Можливо, до цього причетні герої з легендарного мультика "Козаки"...

Нагадаємо, "УП. Життя" пояснювала, скільки солі потрібно людині і чим можна замінити її у стравах.

Однак варто пам'ятати, що українців без солі не залишать: "Сільпо" домовилося про постачання 200 тонн.