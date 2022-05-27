Сіль – новий діамант і біткоїн. Як українці реагують на закриття "Артемсолі"?

Українське підприємство "Артемсіль" зупинило роботу через обстріли окупантів, від яких, зокрема, потерпає прифронтовий Соледар.
Українці все частіше не бачать звичного продукту на полицях – а попереду сезон консервації.
І хоч українці не залишилися без солі зовсім, а також мають, чим замінити її у стравах – ця тема стала предметом для мемів.
"Українська правда. Життя" зібрала реакції українців на дефіцит солі.
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|Ілюстрація: Олександр Грехов
Найпоширенішою темою для жартів стало те, що сіль тепер – на вагу золота.
"Сіль – новий діамант, новий біткойн!" – написала "Артемівська сіль" у Facebook.
Так вони прокоментували ілюстрацію Максима Мошковського (Moshkovsky_art):
"Кріптоінвестори в паніці. Не можуть вирішити в що інвестувати: в бензин, в солярку чи в сіль", – пише користувач Уявний Друг у Twitter.
Також користувачі соцмереж іронізують через те, що попереду літо, а консервувати овочі без солі – проблематично.
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|Фото: Наталія Бушковська/Facebook
Також сіль стала новим "наркотиком" українців…
|Фото: МЕМуарій воєнного часу
|Фото: "Артемівська сіль"
Також сіль тепер вважається найкращим романтичним подарунком!
Дехто також припускає, що "Укрпошта" розширить серію своїх легендарних марок.
З полиць зникла не вся сіль (наприклад, є ще чимало гімалайської), але залишки "артемівської" солі різко зросли в ціні.
Тепер сипати сіль на рану буде дорого, жартують у соцмережах.
Користувачі соцмереж почали розслідувати зникнення солі і вже оприлюднюють кілька альтернативних версій історії:
|Фото: Біполярна Простота/Twitter
|І такий варіант є...
Можливо, до цього причетні герої з легендарного мультика "Козаки"...
Ось де сіль поділась.. pic.twitter.com/jt3TOrlH5Z— Сергій (@bondaruksegrij) May 27, 2022
Нагадаємо, "УП. Життя" пояснювала, скільки солі потрібно людині і чим можна замінити її у стравах.
Однак варто пам'ятати, що українців без солі не залишать: "Сільпо" домовилося про постачання 200 тонн.
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