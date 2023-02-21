Європейський телескоп показав найлегшу екзопланету у Всесвіті. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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21 лютого 2023

Європейська південна обсерваторія у Чилі оприлюднила фотографії найлегшої екзопланети у Всесвіті. 

Екзопланета розташована в сузір’ї Заєць, що у південної півкулі зоряного неба.

Її зафіксував телескоп Very Large Telescope біля зірки AF Leporis.

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Астрономи вважають, що вона є найлегшою з усіх, виявлених на сьогодні у Всесвіті.

Фото: European Southern Observatory

На думку науковців, космічному об’єкту близько 24 мільйонів років. 

Від так, екзопланета набагато молодшою за Сонце та приблизно у 200 разів молодша за Землю.

Найлегша екзопланета знаходиться на відстані 87,5 світлових років від Землі. 

За словами науковців, вивчення таких тіл може надати більше інформації про еволюцію Сонячної системи.

Нагадаємо, на Марсі виявили дорогоцінні камені.

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