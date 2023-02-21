Європейський телескоп показав найлегшу екзопланету у Всесвіті. ФОТО

Європейська південна обсерваторія у Чилі оприлюднила фотографії найлегшої екзопланети у Всесвіті.

Екзопланета розташована в сузір’ї Заєць, що у південної півкулі зоряного неба.

Її зафіксував телескоп Very Large Telescope біля зірки AF Leporis.

Астрономи вважають, що вона є найлегшою з усіх, виявлених на сьогодні у Всесвіті.

Фото: European Southern Observatory

На думку науковців, космічному об’єкту близько 24 мільйонів років.

Від так, екзопланета набагато молодшою за Сонце та приблизно у 200 разів молодша за Землю.

Найлегша екзопланета знаходиться на відстані 87,5 світлових років від Землі.

За словами науковців, вивчення таких тіл може надати більше інформації про еволюцію Сонячної системи.

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