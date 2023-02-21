Київський політех, КНУ та Сумський державний: які виші увійшли до десятки найкращих в Україні

Комісія вебометричного рейтингу університетів світу оцінила понад 30 000 вишів зі всього світу, серед яких – 306 з України.

Десятку українських вишів, які потрапили до рейтингу, опублікували на сайті Ranking Web of Universities.

Зокрема, до ТОП-10 найкращих закладів вищої освіти України увійшли:

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Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

Сумський державний університет;

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Національний авіаційний університет;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Національний технічний університет України "Харківський політехнічний інститут";

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний університет "Львівська політехніка";

Тернопільський національний медичний університет.

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Критерії оцінювання базуються на кількості зовнішніх джерел, які містять зворотні посилання на вебсторінки установи, кількості цитат науковців вишів на Google Scholar Citations та статей дослідників установи за п’ятирічний період, які входять до найбільш цитованих за розрахунками Scimago.

Вебометричний рейтинг університетів світу – один із найбільш авторитетних рейтингів у міжнародному освітньому середовищі.

Нагадаємо, у 2022 році найкращим вишем в Україні за версією Ranking Web of Universities став Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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