КНУ, КПІ та Сумський державний: опублікували рейтинг найкращих університетів України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка визнали найкращим вишем в Україні за версією Ranking Web of Universities.

Відповідний рейтинг найкращих університетів України опублікували на сайті Webometrics.

На другому місці опинився Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Реклама:

Третє місце посів Сумський державний університет.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Також до першої десятки найкращих вишів України потрапили:

Національний авіаційний університет;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Національний університет "Львівська політехніка";

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка".

Водночас Львівський національний університет імені Івана Франка опинився на 12 місці, Київський національний університет технологій та дизайну – на 14 місці, Національний університет "Києво-Могилянська академія" – на 23 місці, а Київський університет імені Бориса Грінченка – на 58 місці.

На останньому 313 місці опинився Інститут ділового адміністрування.

Реклама:

Гарвардський університет. Фото: f11photo/Depositphotos

Загалом у 2021 році Національна дослідницька рада Іспанії оцінила для Ranking Web of Universities понад 31 тисячу університетів світу, серед яких – 313 з України.

Однак у першу десятку загального світового рейтингу українські виші не потрапили.

До ТОП-10 світових університетів увійшли:

Гарвардський університет (США);

Стенфордський університет (США);

Каліфорнійський університет Берклі (США);

Массачусетський технологічний інститут (США);

Кембриджський університет (Велика Британія);

Оксфордський університет (Велика Британія);

Каліфорнійський університет Сан-Дієго (США);

Колумбійський університет Нью-Йорка (США);

Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі (США);

Університет Пенсильванії (США).

Нагадаємо, раніше 8 українських вишів потрапили до світового рейтингу QS World University Rankings 2022.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.