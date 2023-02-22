У Карпатах 5 днів вирувала негода: як виглядають вершини після рясного снігопаду

На Чорногірському хребті впродовж 5 днів була негода. Але наразі погода покращилась.

Як виглядає вершина Піп Іван зранку 22 лютого, показав рятувальник Василь Фістак.

Наразі на вершині хмарно, видимість знову обмежена, повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій.

Температура повітря -8°С, вітер помірний південно-західний.

Фото: Василь Фістак

Засніжена вершина Чорногірського хребта

У лютому рятувальники неодноразово попереджали про небезпеку гірських походів через погані погодні умови.

Снігова краса

Засніжена обсерваторія "Білий слон"

Нагадаємо, на початку лютого на вершині фіксували значні холоди: температура опускалась нижче 20°С морозу.