У Карпатах 5 днів вирувала негода: як виглядають вершини після рясного снігопаду

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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22 лютого 2023

На Чорногірському хребті впродовж 5 днів була негода. Але наразі погода покращилась.

Як виглядає вершина Піп Іван зранку 22 лютого, показав рятувальник Василь Фістак.

Наразі на вершині хмарно, видимість знову обмежена, повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій. 

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Температура повітря -8°С, вітер помірний південно-західний.

 Фото: Василь Фістак
 Засніжена вершина Чорногірського хребта

У лютому рятувальники неодноразово попереджали про небезпеку гірських походів через погані погодні умови. 

 Снігова краса
 Засніжена обсерваторія "Білий слон"

Нагадаємо, на початку лютого на вершині фіксували значні холоди: температура опускалась нижче 20°С морозу.

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