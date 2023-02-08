В Україні проведуть серію безкоштовних вебінарів для підготовки до НМТ

В Україні запустили серію безоплатних вебінарів для підготовки школярів до Національного мультипредметного тесту (НМТ).

Навчальні курси організувала громадська спілка "Освіторія" на платформі iLearn, повідомляє Український центр якості оцінювання освіти.

Щотижня до червня 2023-го на iLearn будуть проводитись онлайн-заняття з чотирьох предметів: української мови, історії України, математики та англійської.

Реклама:

"Учні і учениці зможуть не лише повторити матеріал, але й поставити запитання викладачам, та перевірити свої знання через тестування на платформі", – кажуть у центрі.

Проводити заняття будуть відомі вчителі-предметники. Заняття з української буде проводити переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021 Артур Пройдаков, з англійської – викладачка Green Country Лілія Чиж, а з математики – старший викладач кафедри математики у Могілянці Юрій Захарійченко, історію – вчитель київської гімназії Артур Бабенко.

Розклад занять

Розклад занять можна переглянути на платформі iLearn, на якій також доступні різноманітні матеріали для навчання.

Платформою скористалися вже понад 260 тисяч українських учнів для підготовки до вступу до вишів.

Нагадаємо, цього року для вступу до університету абітурієнти, як і минулоріч, складатимуть мультипредметний тест з трьох предметів. Обов'язкові: математика та українська мова, а третій предмет – на вибір.

Утім, Верховна Рада не ухвалила законопроєкт про національний мультипредметний тест у цілому. Документ заблокувала фракція "Європейська солідарність", яка вимагає включити історію у список обов'язкових предметів.

Реклама: