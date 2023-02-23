У ВР ухвалили закон про НМТ-2023 для випускників

Український парламент ухвалив у другому читанні закон про проведення у 2023 році Національного мультимедійного тесту (НМТ) для випускників 11-х класів.
Обов’язковими предметами НМТ залишилися українська мова та математика, повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
"Парламент прийняв проект 8228-1 в другому читанні і в цілому як закон! Без змін! Українська мова і математика – обов’язкові, третій предмет – на вибір. Вітаю всіх. Тема закрита. Крапка", – написав він.
Нагадаємо, цьогріч, як і в минулому році через безпекову ситуацію вирішили не проводити зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Замість нього знову проведуть НМТ.
Випускники здаватимуть три предмети: українську мову, математику і один предмет на вибір. Історію України цьогоріч з переліку обов’язкових предметів вилучили, що викликало дискусії.
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Саме через це на початку лютого 2023-го Верховна Рада України не змогла ухвалити законопроєкт №8228–1 про національний мультипредметний тест у цілому.
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