У Львові судили чоловіка, який писав твіти про "неповноцінність" українців

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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24 лютого 2023

У Львові судили 44-річного чоловіка, який поширював пропаганду про неповноцінність українців на своїй сторінці у Twitter.

Уродженець Запоріжжя публікував дописи, у яких писав про неповноцінність громадян української національності у порівнянні з росіянами.

Це відбувалося в період з 14 січня по 27 березня 2022 року, повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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Також у своїх постах засуджений принижував національну честь та гідність української нації, її державність та суверенітет.

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 Фото: NewAfrica/Depositphotos

"За публічного обвинувачення прокурорів Галицької окружної прокуратури міста Львова 44-річного уродженця Запоріжжя визнано винним в умисних діях, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, а також приниження національної честі та гідності (ч. 1 ст. 161 КК України)", – йдеться у повідомленні. 

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування він визнав свою провину та погодився з обраним покаранням.

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Нагадаємо, раніше у Києві спіймали прокремлівського блогера, який ховався в монастирі УПЦ.

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