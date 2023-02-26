У високогір’ї Карпат зійшла снігова лавина. ФОТО

журналістка УП. Життя

У високогір’ї Карпат в Iвано-Франкiвської області зафіксували сходження снігової лавини.

Це сталося на північному схилі гори піп Іван, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Сходження лавини зафіксували у напрямку полонини Шешорська.

"Днями гірські рятувальники Явірницького пошуково-рятувального відділення зафіксували сходження невеликої лавини на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський", – йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС України

Наразі у горах діє штормове попередження у зв’язку iз хуртовиною та снігопадами.

Фото: ДСНС України

Як наголосили в ДСНС, 26-27 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвської області утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Фото: ДСНС України

Рятувальники закликають громадян не ходити у гори та не ризикувати життям.

Нагадаємо, у вересні в Карпатах зійшла перша лавина: рятувальники показали відео.