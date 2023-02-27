На Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 3,3

27 лютого на Закарпатті стався землетрус магнітудою 3,3 (за шкалою Ріхтера) на глибині 2 км.

Явище зафіксували о 03:15:39 за київським часом, повідомляють у Головному центрі спеціального контролю.

Землетрус стався у районі селища Велика Добронь, 19 км на захід від Мукачева Закарпатської області.

"За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією відноситься до сильно відчутних, землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом – небагатьма", – кажуть у центрі спецконтролю.

Фото: Головний центр спеціального контролю

Від таких землетрусів люди зазвичай прокидаються.

"Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів", – пояснюють експерти.

Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний.

Останній землетрус, який відчувався у понад 15 населених пунктах Закарпаття, було зареєстровано із району Іршави 3 січня 2023 року. Це був землетрус з магнітудою 3,8 на глибині 6 км.

"Офіційний сайт центру з технічних причин не працює, але якщо ви відчували цей землетрус, то залиште інформацію про це у коментарях. Це допоможе нам в уточненні його параметрів", – додають сейсмологи.

Місцерозташування сейсмічного джерела можна подивитись на карті за посиланням.