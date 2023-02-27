На Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 3,3

27 лютого на Закарпатті стався землетрус магнітудою 3,3 (за шкалою Ріхтера) на глибині 2 км.

Явище зафіксували о 03:15:39 за київським часом, повідомляють у Головному центрі спеціального контролю.

Землетрус стався у районі селища Велика Добронь, 19 км на захід від Мукачева Закарпатської області.

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"За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією відноситься до сильно відчутних, землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом – небагатьма", – кажуть у центрі спецконтролю.

Фото: Головний центр спеціального контролю

Від таких землетрусів люди зазвичай прокидаються.

"Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів", – пояснюють експерти.

Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний.

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Останній землетрус, який відчувався у понад 15 населених пунктах Закарпаття, було зареєстровано із району Іршави 3 січня 2023 року. Це був землетрус з магнітудою 3,8 на глибині 6 км.

"Офіційний сайт центру з технічних причин не працює, але якщо ви відчували цей землетрус, то залиште інформацію про це у коментарях. Це допоможе нам в уточненні його параметрів", – додають сейсмологи.

Місцерозташування сейсмічного джерела можна подивитись на карті за посиланням.