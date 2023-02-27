Старовинну ікону намагались вивезти до США під виглядом фурнітури. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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27 лютого 2023

З України до США намагались переправити старовинну ікону "Богоматір Тихвинська" знаменитого борисівського іконописного промислу.

Відправник з українського міста Покров задекларував святиню кінця ХІХ-початку ХХ століття як "фурнітуру" вартістю 1400 грн.

Київські митники викрили спробу незаконного пересилання у міжнародному поштовому відправленні, яке прямувало до США, повідомляють на Facebook-сторінці митниці.

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Експерти з Національного художнього музею України визначили, що виявлена митниками ікона має культурну та історичну цінність.

 Фото: Київська митниця

"Це "Богоматір Тихвинська", виготовлена майстрами крупного борисівського іконописного промислу Слобожанщини, який нині вважається історико-культурним явищем. 

Подібне зображення Богородиці було своєрідною візитівкою української Борисівки (тепер Брянська область РФ)", – пояснюють у Київській митниці.

 Ікона "Богоматір Тихвинська" була виготовлена майстрами крупного борисівського іконописного промислу Слобожанщини

Предмети, які становлять національне, історичне або культурне надбання українського народу заборонені до пересилання у міжнародних поштових відправленнях.

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Митники склали протокол про порушення митних правил, а ікону – вилучили.

Нагадаємо, раніше з України намагалися незаконно вивезти 10 старовинних ікон за підробними документами.

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