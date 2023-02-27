На Київщині поліція викрила подружжя на контрабанді старовинних монет. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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27 лютого 2023

На Київщині викрили контрабандистів, які намагались незаконно вивезти старовинні монети Римської імперії та Кримського ханства за кордон.

Подружжя з Фастова відправило артефакти під виглядом документів до США, повідомляє Офіс Генпрокурора.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури двом мешканцям Київщини повідомлено про підозру за фактом контрабанди культурних цінностей (ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України)", – кажуть правоохоронці.

Згідно з висновком експертів, підозрювані відправили 210 монет Римської імперії та Кримського ханства. 

Це колекція археологічних предметів першої половини I століття н.е. – XVI століття н.е., яка належать до культурних цінностей.

 Фото: Офіс Генпрокурора

Монети намагались переслати через оператора міжнародних поштових відправлень, але митники їх знайшли.

"Під час обшуку за місцем проживання подружжя виявлено та вилучено значну кількість стародавніх монет, мобільні телефони, сім-карти та докази здійснення міжнародних відправлень", – кажуть правоохоронці.

Досудове розслідування проводить головне управління СБУ у Києві та Київській області.

Нагадаємо, раніше Київська митниця виявила, що заловмисники намагалися вивезти старовинну ікону до США під виглядом фурнітури.

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