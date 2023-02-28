Ґвалтували та знімали на відео: в Запоріжжі засудили трьох школярів за знущання з однолітка

В Запоріжжі суд визнав винними трьох школярів, які знущалися з однолітка.
Їм призначено покарання у вигляді 7 років за ґратами, повідомляє Запорізька обласна прокуратура.
Прокурори в суді довели, що 15 січня 2022 року троє школярів із передмістя Запоріжжя, перебуваючи вдома в одного з них, знущалися та чинили сексуальне насильство над колишнім однокласником.
Погрожуючи фізичною розправою та насильством, хлопці заволоділи його мобільним телефоном.
|Фото: NataliMis/Depositphotos
А також вимагали з хлопця 1 тисячу гривень неіснуючого боргу.
Все це один з неповнолітніх знімав на телефон.
У результаті, суд визнав підлітків винними у зґвалтуванні, сексуальному насильстві, розбої та вимаганні грошей в однолітка.
Суд призначив їм покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Черкащині хлопці підпалили чоловіка та знімали відео для соціальних мереж.
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