Ґвалтували та знімали на відео: в Запоріжжі засудили трьох школярів за знущання з однолітка

В Запоріжжі суд визнав винними трьох школярів, які знущалися з однолітка.

Їм призначено покарання у вигляді 7 років за ґратами, повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

Прокурори в суді довели, що 15 січня 2022 року троє школярів із передмістя Запоріжжя, перебуваючи вдома в одного з них, знущалися та чинили сексуальне насильство над колишнім однокласником.

Погрожуючи фізичною розправою та насильством, хлопці заволоділи його мобільним телефоном.

А також вимагали з хлопця 1 тисячу гривень неіснуючого боргу.

Все це один з неповнолітніх знімав на телефон.

У результаті, суд визнав підлітків винними у зґвалтуванні, сексуальному насильстві, розбої та вимаганні грошей в однолітка.

Суд призначив їм покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Черкащині хлопці підпалили чоловіка та знімали відео для соціальних мереж.