Ґвалтували та знімали на відео: в Запоріжжі засудили трьох школярів за знущання з однолітка

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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28 лютого 2023

В Запоріжжі суд визнав винними трьох школярів, які знущалися з однолітка. 

Їм призначено покарання у вигляді 7 років за ґратами, повідомляє Запорізька обласна прокуратура. 

Прокурори в суді довели, що 15 січня 2022 року троє школярів із передмістя Запоріжжя, перебуваючи вдома в одного з них, знущалися та чинили сексуальне насильство над колишнім однокласником. 

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Погрожуючи фізичною розправою та насильством, хлопці заволоділи його мобільним телефоном. 

Фото: NataliMis/Depositphotos

А також вимагали з хлопця 1 тисячу гривень неіснуючого боргу. 

Все це один з неповнолітніх знімав на телефон. 

У результаті, суд визнав підлітків винними у зґвалтуванні, сексуальному насильстві, розбої та вимаганні грошей в однолітка.

Суд призначив їм покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Черкащині хлопці підпалили чоловіка та знімали відео для соціальних мереж.

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