Собака Бобі став найстарішим собакою в історії – книга рекордів Гіннеса. ВІДЕО

Собаку Бобі з Португалії визнали найстарішим псом в історії.

Він народився 11 травня 1992 року, повідомляють на сайті Guinness World Records.

Через два тижні після оголошення найстарішої собаки в світі – 23-річного Спайка, книга рекордів Гіннеса отримала докази того, що існує ще старший пес – 30-річний Бобі.

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1 лютого 2023 року Бобі виповнилося 30 років 266 днів. Він чистокровний Rafeiro do Alentejo (португальська порода собак-охоронців худоби, середня тривалість життя яких становить 12-14 років).

Собака Бобі. Фото: Guinness World Records

Пес прожив усе своє життя з сім'єю Коста в Португалії.

Бобі побив майже столітній рекорд: попередній найстаріший собака, Блуї (1910-1939), був австралійським пастушим псом, який дожив до 29 років і 5 місяців.

У 1992 році собаку реєстрували у Ветеринарній медичній службі, яка підтвердила дату народження Бобі.

Вік собаки підтвердила також SIAC (база даних домашніх тварин, уповноважена португальським урядом і керованою SNMV (Національною спілкою ветеринарів).

Бобі народився одним із чотирьох цуценят у господарській будівлі, де сім'я Коста зберігала дрова.

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Найстаріший пес в історії з другом. Фото: Guinness World Records

Через велику кількість тварин родина вирішила, що новонароджених вони не можуть залишити.

Наступного дня після народження їх забрали від матері. Поспішаючи, не помітили, що залишили одне цуценя. Його так і не побачив господар будинку, тому воно дивом залишилось живим, на відміну від інших псів, яких просто позбулися.

Власник Бобі вважає, що одним з найбільших факторів, що сприяє довголіттю тварини є "спокійне, мирне середовище", в якому він, "далеко від міста".

Його описують як "дуже товариського", оскільки він виріс з багатьма іншими тваринами.

Зараз, у похилому віці, Бобі вже не такий авантюрний. Йому важко ходити, тому він здебільшого проводить час на задньому дворі зі своїми чотирма друзями-котами. Зір собаки також погіршився.

Через свій вік пес відпочиває більше, ніж раніше, і любить полежати в ліжку після їжі. У холодні дні віддає перевагу відпочинку біля вогнища.

Зі здоров'ям у Бобі відносно все гаразд. У 2018 році був госпіталізований після раптової втрати свідомості через утруднене дихання. Тварині вдалося вижити.

Мати Бобі, Гіра, дожила до 18 років, а інша собака з цієї ж сім’ї – до 22.

Нагадаємо, книга рекордів Гіннеса визначила найстарішу живу кішку у світі – 26-річну Флоссі з Лондона.