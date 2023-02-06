Рада не змогла ухвалити законопроєкт про НМТ-2023 в цілому

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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6 лютого 2023

Верховна Рада України не змогла ухвалити законопроєкт №8228–1 про національний мультипредметний тест у 2023 році в цілому. 

Наразі документ ухвалили лише у першому читанні зі скороченою підготовкою до другого, йдеться на сайті парламенту. 

За словами голови освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака, остаточне ухвалення документа заблокувала фракція "Європейська солідарність", яка наполягала на включенні історії до переліку обов’язкових предметів. 

"З трибуни заявили, що хочуть проведення НМТ як в минулому році. Ми ж наполягаємо на тому, щоб один предмет був на вибір, куди звісно входить й історія України",повідомив Бабак у Telegram. 

 Фото: VIPDesignUSA/Depositphotos

До другого читання у нардепів є 7 календарних днів для подачі правок до законопроєкту, після чого їх має розглянути комітет і винести на голосування на найближче наступне засідання Верховної Ради, додав Сергій Бабак. 

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Нагадаємо, цього року для вступу до університету абітурієнти, як і минулоріч, складатимуть мультипредметний тест з трьох предметів. Утім, формат тесту у 2023-му доопрацювали, надавши випускникам вибір – який з предметів складати третім. При цьому історію України не включили до переліку обов'язкових.

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