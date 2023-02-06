Рада не змогла ухвалити законопроєкт про НМТ-2023 в цілому

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
13330
6 лютого 2023

Верховна Рада України не змогла ухвалити законопроєкт №8228–1 про національний мультипредметний тест у 2023 році в цілому. 

Наразі документ ухвалили лише у першому читанні зі скороченою підготовкою до другого, йдеться на сайті парламенту. 

За словами голови освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака, остаточне ухвалення документа заблокувала фракція "Європейська солідарність", яка наполягала на включенні історії до переліку обов’язкових предметів. 

Реклама:

"З трибуни заявили, що хочуть проведення НМТ як в минулому році. Ми ж наполягаємо на тому, щоб один предмет був на вибір, куди звісно входить й історія України",повідомив Бабак у Telegram. 

 Фото: VIPDesignUSA/Depositphotos

До другого читання у нардепів є 7 календарних днів для подачі правок до законопроєкту, після чого їх має розглянути комітет і винести на голосування на найближче наступне засідання Верховної Ради, додав Сергій Бабак. 

Читайте також: "Поріг у 10% – це санітарний мінімум": що не так з оцінюванням НМТ-2023

Нагадаємо, цього року для вступу до університету абітурієнти, як і минулоріч, складатимуть мультипредметний тест з трьох предметів. Утім, формат тесту у 2023-му доопрацювали, надавши випускникам вибір – який з предметів складати третім. При цьому історію України не включили до переліку обов'язкових.

Читайте також: НМТ 2023: до чого готуватися вступникам

 

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 7625
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4181
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3437
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат