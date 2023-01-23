Чому історія України у 2023 році не є обов'язковою для вступу – пояснення УЦОЯО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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23 січня 2023

У Національному мультипредметному тесті 2023 обов'язковими будуть лише 2 предмети – українська мова та математика. 

Історію України, яка була третім обов’язковим предметом минулоріч, прибрали зі списку. Тепер її можна складати за бажанням. 

В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, чому історія Україні не є необхідним предметом для вступу, повідомляє "Освіторія".

"Рішення про два обов’язкові предмети, серед яких немає історії України, є надзвичайно складним. 

Маю зазначити, що саме українська мова та математика мають найвищу прогностичну валідність, тобто вони найкращим чином визначають потенційну успішність абітурієнта під час вступу до закладу вищої освіти", – пояснила  заступниця директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

 Фото: VIPDesignUSA/Depositphotos

Вона додала, що скорочення кількості обов'язкових предметів також є висновком з досвіду проведення НМТ-2022. 

У 2023 році планують збільшити кількість завдань у тестах, на 3 блоки завдань у вступників буде 180 хвилин на розв'язання. Це приблизно 60 хвилин на кожен з них.

"За умови включення до НМТ чотирьох блоків тривалість тесту була б довшою, що стало б доволі серйозним психологічним випробуванням для абітурієнтів. 

Проведення тестів у два дні також розглядалося, але тут до уваги важливо взяти те, що збільшення кількості днів оцінювань посутньо впливає на зростання ризиків безпекових", – зазначила Вакуленко. 

Заступниця директора УЦОЯО пояснила, що у 2023 році до тестування спеціально додали дисципліни на вибір, щоб абітурієнти могли показати підготовку до різноманітних спеціальностей. 

Нагадаємо, у МОН визначились, чи  можна використати минулорічні сертифікати ЗНО для вступу. Як виявилось, результати ЗНО-2020, ЗНО-2021 та НМТ-2022 можна надати у вишу для вступу.

Читайте також: ЗНО-2023: у МОН анонсували формат тестування


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