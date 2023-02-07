Хто з педагогів не підлягає мобілізації та які умови для відстрочки – пояснює юристка

Вчителі не підпадають під визначення категорії працівників, яких можна "бронювати".

Водночас до призову підлягають не всі.

Про це розповідає юристка Марія Звягінцева, пише "Освіторія".

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Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", під час воєнного стану не підлягають призову:

наукові й науково-педагогічні працівники вишів, коледжів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

педагоги училищ, шкіл, які працюють у своїх закладах освіти не менш як на 0,75 ставки.

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Для відстрочки працівників у сфері освіти є дві умови:

робота в закладі освіти має бути основною;

зайнятість педагога повинна бути не менше ніж 0,75 ставки.

Права на відстрочку також не мають технічні працівники закладів освіти.

Раніше ми розповідали хто з освітян та здобувачів освіти не підлягає мобілізації.

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