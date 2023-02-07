Хто з педагогів не підлягає мобілізації та які умови для відстрочки – пояснює юристка

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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7 лютого 2023

Вчителі не підпадають під визначення категорії працівників, яких можна "бронювати". 

Водночас до призову підлягають не всі. 

 Про це розповідає юристка Марія Звягінцева, пише "Освіторія".

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Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", під час воєнного стану не підлягають призову:

  • наукові й науково-педагогічні працівники вишів, коледжів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;
  • педагоги училищ, шкіл, які працюють у своїх закладах освіти не менш як на 0,75 ставки.
zurijeta / Depositphotos

Для відстрочки працівників у сфері освіти є дві умови:

  • робота в закладі освіти має бути основною;
  • зайнятість педагога повинна бути не менше ніж 0,75 ставки.

Права на відстрочку також не мають технічні працівники закладів освіти.

Раніше ми розповідали хто з освітян та здобувачів освіти не підлягає мобілізації. 

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