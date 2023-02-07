Хто з педагогів не підлягає мобілізації та які умови для відстрочки – пояснює юристка

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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7 лютого 2023

Вчителі не підпадають під визначення категорії працівників, яких можна "бронювати". 

Водночас до призову підлягають не всі. 

 Про це розповідає юристка Марія Звягінцева, пише "Освіторія".

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", під час воєнного стану не підлягають призову:

  • наукові й науково-педагогічні працівники вишів, коледжів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;
  • педагоги училищ, шкіл, які працюють у своїх закладах освіти не менш як на 0,75 ставки.
zurijeta / Depositphotos

Для відстрочки працівників у сфері освіти є дві умови:

  • робота в закладі освіти має бути основною;
  • зайнятість педагога повинна бути не менше ніж 0,75 ставки.

Права на відстрочку також не мають технічні працівники закладів освіти.

Раніше ми розповідали хто з освітян та здобувачів освіти не підлягає мобілізації. 

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