Хто з педагогів не підлягає мобілізації та які умови для відстрочки – пояснює юристка

Вчителі не підпадають під визначення категорії працівників, яких можна "бронювати".
Водночас до призову підлягають не всі.
Про це розповідає юристка Марія Звягінцева, пише "Освіторія".
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Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", під час воєнного стану не підлягають призову:
- наукові й науково-педагогічні працівники вишів, коледжів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;
- педагоги училищ, шкіл, які працюють у своїх закладах освіти не менш як на 0,75 ставки.
|zurijeta / Depositphotos
Для відстрочки працівників у сфері освіти є дві умови:
- робота в закладі освіти має бути основною;
- зайнятість педагога повинна бути не менше ніж 0,75 ставки.
Права на відстрочку також не мають технічні працівники закладів освіти.
Раніше ми розповідали хто з освітян та здобувачів освіти не підлягає мобілізації.
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